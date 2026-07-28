Ο Ιρανός ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κρύβεται με σωσίες και αγγελιοφόρους

Snapshot Ο Ιρανός ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει αποφεύγει τη χρήση τηλεφώνου και υπολογιστή εδώ και περίπου τρεις μήνες για να αποφύγει τον εντοπισμό από ισραηλινές και αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Χρησιμοποιεί δίκτυο ταχυμεταφορών με αγγελιοφόρους που δεν γνωρίζουν το περιεχόμενο των μηνυμάτων, ενώ χρησιμοποιεί σωσίες για την προστασία της ταυτότητάς του.

Οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες βασίζονται σε ανθρώπινους πράκτορες για να τον εντοπίσουν, καθώς η ηλεκτρονική παρακολούθηση είναι δύσκολη.

Το Ιράν παραμένει μια εξαιρετικά δύσκολη περιοχή για επιχειρήσεις πληροφοριών, με περιορισμένη αποτελεσματικότητα των μεθόδων λόγω του κλειστού χαρακτήρα της χώρας.

Ο Χαμενεΐ έχει αποφύγει τη δημοσιότητα από τα τέλη Φεβρουαρίου, μετά την δολοφονία του πατέρα του πρώην Αγιατολάχ και πιθανό σοβαρό τραυματισμό του, ενώ η τοποθεσία του αλλάζει συνεχώς για λόγους ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Ο Ιρανός ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ακολουθεί έναν μυστικό τρόπο ζωής εδώ και μήνες, προσπαθώντας να προστατεύσει τον εαυτό του όσο το δυνατόν περισσότερο από τον εντοπισμό από τις ισραηλινές και αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα έκθεση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στους Times αναφέρεται πως ο νέος Αγιατολάχ, υπό τον φόβο της ισραηλινής Μοσάντ και της αμερικανικής CIA δεν έχει χρησιμοποιήσει τηλέφωνο ή υπολογιστή εδώ και περίπου τρεις μήνες. Εγκατέλειψε εντελώς τη χρήση υπολογιστών και τηλεφώνων, μεταβαίνοντας στη μετάδοση μηνυμάτων μέσω ενός δικτύου ταχυμεταφορών που δεν γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της δουλειάς τους, όπως ανέφερε το Channel 14. Επιπλέον, οι Ιρανοί χρησιμοποιούν σωσίες - και ακόμη και εκείνοι που του σερβίρουν γεύματα δεν ξέρουν αν έχουν πραγματικά να κάνουν με τον Ιρανό ηγέτη ή με κάποιον από τους αντικαταστάτες του.

Ο Rami Igra, πρώην επικεφαλής μονάδας της Μοσάντ, σημειώνει ότι η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας για τον εντοπισμό του είναι εξαιρετικά δύσκολη. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες έχουν σημαντική εμπειρία στην εργασία στο ιρανικό έδαφος, βασίζονται στη χρήση ανθρώπινων πρακτόρων.

«Ο Μοτζτάμπα μπορεί να μην χρησιμοποιεί τηλέφωνο, αλλά αν ναι, έχει άλλα μέσα επικοινωνίας, όπως κομμάτια χαρτιού. Χρησιμοποιούν ένα δίκτυο ταχυμεταφορών για να περάσουν μηνύματα. Αυτοί οι ταχυμεταφορείς δεν ξέρουν τι κάνουν, εκτός από το να περνούν μηνύματα από το ένα άτομο στο άλλο. Έτσι, αν τον βρει η Μοσάντ, θα είναι χάρη σε έναν ανθρώπινο πράκτορα».

Την ίδια στιγμή, υψηλόβαθμες αμερικανικές πηγές παραδέχονται ότι το Ιράν παραμένει μια εξαιρετικά δύσκολη περιοχή για επιχειρησιακές δραστηριότητες και η αποτελεσματικότητα των μεθόδων πληροφοριών είναι περιορισμένη λόγω του κλειστού χαρακτήρα της χώρας.

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος εξήγησε το πλεονέκτημα του Ισραήλ όσον αφορά τη λειτουργία ανθρώπινων πρακτόρων στο ιρανικό έδαφος: «Είμαι δύσπιστος σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αμερικανικής ανθρώπινης νοημοσύνης, επειδή το Ιράν είναι απαγορευμένη ζώνη εδώ και 40 χρόνια. Οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών είναι φυσικά πολύ καλύτερες, αλλά έχουν επίσης περιορισμούς».

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει αποφύγει τη δημοσιότητα από τα τέλη Φεβρουαρίου όταν δολοφονήθηκε ο πατέρας του πρώην Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στην έναρξη του πολέμου και ο ίδιος φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά. Έκτοτε, η τοποθεσία του αλλάζει συνεχώς και η ασφάλειά του έχει γίνει προτεραιότητα για τις υπόλοιπες δομές εξουσίας του Ιράν που προσπαθούν να αποτρέψουν περαιτέρω απώλειες στην ανώτατη ηγεσία.

Διαβάστε επίσης