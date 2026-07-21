Πεζεσκιάν: Η επικοινωνία με τον Χαμενεΐ έχει αυξηθεί -«Εκείνος λαμβάνει όλες τις κρίσιμες αποφάσεις»

Snapshot Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει αυξηθεί σημαντικά.

Όλες οι κρατικές αποφάσεις λαμβάνονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις οδηγίες του Χαμενεΐ, ο οποίος συνεχίζει να καθοδηγεί τη χώρα.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσιες εμφανίσεις μετά την ανάληψη της ηγεσίας, επικοινωνώντας μόνο μέσω γραπτών δηλώσεων.

Υπάρχουν αναφορές ότι τα μηνύματα του Χαμενεΐ συντάσσονται από τον αρχηγό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και άλλα στελέχη.

Εξωτερικές πηγές αναφέρουν εσωτερικές διαφωνίες στο Ιράν και διαφοροποιήσεις στις στρατιωτικές πολιτικές των ΗΠΑ και Ισραήλ, χωρίς επιβεβαίωση από ανεξάρτητες πηγές. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, επιχείρησε σήμερα (21/7) να στείλει ένα μήνυμα σταθερότητας και συνοχής. Μιλώντας σε δημόσια εκδήλωση, ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το επίπεδο επικοινωνίας της κυβέρνησής του με τον Ανώτατο Ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα.

Ο Πεζεσκιάν υπογράμμισε ότι όλες οι κρατικές ενέργειες και οι κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της χώρας οργανώνονται πλέον σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις οδηγίες του Χαμενεΐ, ο οποίος συνεχίζει να καθοδηγεί σταθερά το Ιράν.Η τοποθέτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, σε ένα εξαιρετικά τεταμένο σκηνικό, καθώς έχουν ενταθεί οι εχθριπραξίες με τις ΗΠΑ.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέλαβε τα ηνία της χώρας αμέσως μετά τον θάνατο του πατέρα του στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στην Τεχεράνη στις 28 Φεβρουαρίου, γεγονός που σηματοδότησε και την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Παρά τον κρίσιμο ρόλο του, ο νέος Ανώτατος Ηγέτης δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση έκτοτε, επιλέγοντας να επικοινωνεί αποκλειστικά μέσω γραπτών δηλώσεων που αναμεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Πεζεσκιάν απάντησε πιθανότατα σε προηγούμενες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Χαμενεΐ, δεν βρίσκεται στο ιρανικό έδαφος, όπως μετέδωσε το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Hadath.Σύμφωνα με ισραηλινή πηγή, τα μηνύματα που αποδίδονται στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ συντάσσονται στην πραγματικότητα από τον νέο αρχηγό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Αχμάντ Βαχιντί, και άλλα στελέχη του σώματος.

Η πηγή υποστήριξε επίσης ότι οι εσωτερικές διαφωνίες στο Ιράν έχουν λάβει μεγάλες διαστάσεις και απειλούν ακόμη και τη συνοχή των Φρουρών της Επανάστασης. Παράλληλα, σύμφωνα με το Al Hadath, η ίδια ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή του Ισραήλ σε ενδεχόμενα νέα πλήγματα κατά του Ιράν, ακόμη και στην περίπτωση που η Τεχεράνη επιτεθεί εκ νέου στο ισραηλινό έδαφος. Μέχρι στιγμής, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.