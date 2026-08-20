Wall Street: Άνοδος στις τιμές με βοήθεια τα ομόλογα - Στα υψηλότερα επίπεδα το πετρέλαιο

Snapshot Η Wall Street σημείωσε άνοδο μετά από τριήμερο καθοδικών τάσεων, με τον Dow Jones να κλείνει στις 53.463,05 μονάδες (+0,22%).

Η ανακοίνωση της αύξησης των επαναγορών κρατικών ομολόγων από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών υποστήριξε την ανάκαμψη της αγοράς.

Ο Nasdaq και ο S&P 500 έκλεισαν επίσης με άνοδο, αντανακλώντας θετική γενική τάση.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Το Brent έκλεισε στα 91,62 δολάρια το βαρέλι και το WTI στα 85,83 δολάρια, με σημαντικές αυξήσεις σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση. Snapshot powered by AI

Ανάσα ανάκαμψης στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, που κλείνει με κέρδη μετά από ένα τριήμερο καθοδικών τάσεων, λόγω της αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή.

Στον απόηχο της δημοσιοποίησης των πρακτικών της συνεδρίασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) τον Ιούλιο και την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ότι σχεδιάζει να αυξήσει τις επαναγορές κρατικών ομολόγων μεγαλύτερης διάρκειας, η Wall Street επέστρεψε σε θετικό έδαφος.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 119,65 μονάδων (+0,22%), στις 53.463,05 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 41,37 μονάδων (+0,16%), στις 26.331,09 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 16,22 μονάδων (+0,21%), στις 7.707,98 μονάδες.

Σε επίπεδα ρεκόρ το πετρέλαιο

Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων ανήλθαν οι τιμές του αργού πετρελαίου την Τετάρτη. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με την όξυνση της έντασης στα Στενά του Ορμούζ καθώς και με την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αναστείλουν τις οικονομικές συναλλαγές με το Ιράν, κρατούν συγκρατημένους τους επενδυτές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent έκλεισαν στα 91,62 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 60 σεντς ή 0,7%. Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 89 σεντς ή 1,1%, στα 85,83 δολάρια το βαρέλι.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς έκλεισαν στα υψηλότερα επίπεδά τους από τις 24 Ιουλίου.

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