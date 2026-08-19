Wall Street: «Βουτιά» των δεικτών βιομηχανίας και τεχνολογίας και άνοδος των τιμών πετρελαίου

Snapshot Οι αποδόσεις των αμερικανικών 30ετών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007.

Οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν λόγω της αβεβαιότητας στα Στενά του Ορμούζ και της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε με πτώση 0,22% στις 53.343,40 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq σημείωσε πτώση 1,33% στις 26.289,71 μονάδες.

Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,69% κλείνοντας στις 7.691,76 μονάδες. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται η πτωτική στάση στους δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, κατά το κλείσιμο της Τρίτης.

Η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ και το επιθετικό κλίμα ΗΠΑ και Ιράν οδήγησαν στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου με αποτέλεσμα την αύξηση των αποδόσεων των αμερικανικών 30ετών κρατικών ομολόγων στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων άγγιξαν τα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2025.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 116,38 μονάδων (-0,22%), στις 53.343,40 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 355,20 μονάδων (-1,33%), στις 26.289,71 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 55,30 μονάδων (-0,69%), στις 7.691,76 μονάδες.

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