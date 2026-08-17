Wall Street Journal: Το μυστικό σχέδιο του Ιράν για κλιμάκωση του πολέμου

Snapshot Το Ιράν σχεδιάζει παρασκηνιακά την κλιμάκωση του πολέμου, παρά τις διπλωματικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες ενισχύουν τον έλεγχο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και αυξάνουν την παραγωγή πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η Τεχεράνη έχει επεκτείνει τις επιθέσεις της σε θαλάσσιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων του Περσικού Κόλπου και της Ερυθράς Θάλασσας.

Υποκλαπείσες συνομιλίες δείχνουν προετοιμασίες για διευρυμένη αντιπαράθεση και πιθανές επιχειρήσεις εκτός Ιράν, όπως στο Κουβέιτ και άλλες γειτονικές χώρες.

Περιφερειακοί ηγέτες ανησυχούν για την αυξανόμενη επιθετικότητα του Ιράν, παρά τις προσπάθειες για διπλωματικές λύσεις και τη διατήρηση της ιρανικής κυριαρχίας στα Στενά του Ορμούζ. Snapshot powered by AI

Η στάση του Ιράν, από την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης και μετέπειτα δείχνει ένα τεράστιο χάσμα στον τρόπο που βλέπουν την πολεμική αναμέτρησή τους Ουάσιγκτον και Τεχεράνη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Τεχεράνη εξυφαίνει ένα παράλληλο παρασκηνιακό σχέδιο, με απώτερο σκοπό την κλιμάκωση του πολέμου.

Έκρηξη στη Ναυτική Βάση Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν, καθώς τρία μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας Corsair εκτοξεύτηκαν από τον αμερικανικό στρατό, και έπληξαν το λιμάνι στις 12 Ιουλίου 2026. U.S. Central Command

Υποκλαπείσες τηλεφωνικές συνομιλίες που συνέλλεξαν Άραβες αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών, μεταξύ του Ιράν και των συμμάχων πολιτοφυλακών σε χώρες όπως η Υεμένη και το Ιράκ - δείχνουν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ότι συντελείται μια στρατηγική αλλαγή εντός της σκληροπυρηνικής ηγεσίας της χώρας για να προετοιμάσουν τις δυνάμεις τους να διευρύνουν τον πόλεμο και να αυξήσουν το κόστος για τις ΗΠΑ.

Οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν θεωρούν το μνημόνιο μία προσπάθεια των ΗΠΑ και του Ισραήλ να μειώσουν την πίεση από την παγκόσμια οικονομία και να κερδίσουν χρόνο για μια μεγαλύτερη επίθεση στην πορεία. Έτσι τους τελευταίους δύο μήνες δεν επενδύουν στις συνομιλίες, αλλά προετοιμάζονται για μια μεγαλύτερη μάχη.

Οι προσπάθειές τους περιλαμβάνουν την παροχή στο ισχυρό Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης περισσότεροy ελέγχου του τακτικού στρατού της χώρας, τον διορισμό σκληροτράχηλων βετεράνων του πολέμου με το Ιράκ και των προηγούμενων εσωτερικών καταστολών σε βασικές θέσεις, την επέκταση των εγχώριων επιχειρήσεων αντικατασκοπείας και την αύξηση της παραγωγής πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η ηγεσία ανέλαβε γρήγορα την πρωτοβουλία, επιτιθέμενη σε πλοία για να σφίξει τον κλοιό του Ιράν στο Ορμούζ και επεκτείνοντας το πεδίο της μάχης στην Ερυθρά Θάλασσα, την οποία η Σαουδική Αραβία έχει χρησιμοποιήσει για να παρακάμψει τον ασφυκτικό κλοιό του Ιράν στον Περσικό Κόλπο.

«Υπάρχει επίσης μια ευρέως διαδεδομένη άποψη στο Ιράν ότι ο κύριος πόλεμος δεν έχει ακόμη ξεκινήσει», δήλωσε ο Mohammad Hassan Sangtarash, αμυντικός αναλυτής με έδρα την Τεχεράνη κοντά στην ιρανική κυβέρνηση. «Αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμής ερμηνεύεται όλο και περισσότερο μέσα από το πρίσμα των τακτικών «σαλαμοποίησης» - περιορισμένης, σταδιακής κλιμάκωσης που έχει σχεδιαστεί για να αποδυναμώσει τις δυνατότητες πριν από μια μεγαλύτερη αντιπαράθεση».

Μπορεί η στρατιωτική και οικονομική βάση της χώρας έχει πληγεί από αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ, και οι πιο ρεαλιστές όπως ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, να έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι το Ιράν πρέπει να διαπραγματευτεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που φέρνει ανακούφιση από τις κυρώσεις ή αντιμετωπίζει την κατάρρευση της οικονομίας του.

Αλλά το Ιράν ανοικοδομεί τις υποδομές του και αποκαθιστά την πρόσβαση σε βάσεις πυραύλων πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, μια ανησυχία για τους Ισραηλινούς αξιωματούχους που γνωρίζουν την πρόοδο. Έχει επίσης στοχεύσει με επιτυχία βάσεις των ΗΠΑ και διατηρεί αρκετή δύναμη πυρός για να απειλήσει τα πλοία και τις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου. Άραβες αξιωματούχοι προετοιμάζονται για συνεχιζόμενες μάχες και εκτεταμένη διακοπή του ενεργειακού εφοδιασμού.

Για το καθεστώς, «η βασική γραμμή είναι ο πόλεμος», δήλωσε ο Άλαν Έιρ, πρώην ανώτερος διπλωμάτης των ΗΠΑ και διαπραγματευτής για τα πυρηνικά με το Ιράν. «Το Ιράν θα παραμείνει σε πολεμική βάση, προετοιμάζοντας μια επακόλουθη επίθεση».

Βάσει της συμφωνίας της 17ης Ιουνίου, κύρια υποχρέωση του Ιράν ήταν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ στη ναυτιλιακή κίνηση και στη συνέχεια να διαπραγματευτεί καλή τη πίστει για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Όταν το Ιράν άρχισε να πυροβολεί πλοία που οι ΗΠΑ οδηγούσαν στο στενό τρεις εβδομάδες αργότερα, στις αρχές Ιουλίου, αιφνιδίασε τις ΗΠΑ.

«Οι πολύ επικίνδυνοι άνθρωποι από το Ιράν, είναι άρρωστοι», είπε ο Τραμπ, ο οποίος αποκάλεσε επίσης τους ηγέτες του Ιράν αποβράσματα. «Κάτι δεν πάει καλά με αυτούς».

Στην πραγματικότητα, το Ιράν ακολουθούσε μια πολιτική δύο ταχυτήτων. Ενώ οι διπλωμάτες του επιδίωκαν μια ειρηνευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ, ο Ιρανός ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λάμβανε μέτρα για να προετοιμάσει τον μηχανισμό ασφαλείας για μια διευρυμένη αντιπαράθεση που μπορεί να ξεκινήσει από την ίδια την Τεχεράνη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης χρησιμοποίησαν την ηρεμία που δημιουργήθηκε από το μνημόνιο κατανόησης για να θέσουν τις βάσεις με τις συμμαχικές πολιτοφυλακές σε όλη την περιοχή για να εντείνουν τις επιθέσεις εάν χρειαστεί, στέλνοντας συμβούλους στο Ιράκ, την Υεμένη και τον Λίβανο για να συζητήσουν τα σχέδια, δήλωσαν αξιωματούχοι που γνωρίζουν τα πρόσφατα ευρήματα των αραβικών μυστικών υπηρεσιών.

Οι Φρουροί της Επανάστασης επέβλεψαν την ανάπτυξη πυραύλων, ναυτικών όπλων και εκτοξευτών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε θέσεις με θέα στην Ερυθρά Θάλασσα. Παρείχε επίσης στους μαχητές της Υεμένης πληροφορίες, λίστες στόχων, συμπεριλαμβανομένων λιμανιών και ενεργειακών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας, και συμβουλές για καταφύγιο από τα αντίποινα της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Το αποτέλεσμα ήταν μάχες που κλιμακώθηκαν μέχρι τα τέλη Ιουλίου.

Οι αξιωματούχοι στον Κόλπο ανησύχησαν περισσότερο καθώς έβλεπαν το εύρος των επιθέσεων να αυξάνεται και τους ιρανικούς πυραύλους να αποφεύγουν την άμυνα των ΗΠΑ και να χτυπούν στόχους με μεγαλύτερη ακρίβεια στην Ιορδανία, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Οι μάχες επεκτάθηκαν τον Αύγουστο, με το Ιράν να χτυπά έξι πλοία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τις τελευταίες δύο εβδομάδες καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ.

«Εκμεταλλευτήκαμε πλήρως την περίοδο κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, ταξίαρχος Χοσεΐν Μοχέμπι, σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim που συνδέεται με τους Φρουρούς τον Ιούλιο. «Ενισχύσαμε τις δυνατότητές μας, επιταχύναμε τον ρυθμό παραγωγής πυραύλων και βελτιώσαμε την ακρίβεια των πυραύλων».

Στα παρασκήνια, ο Ανώτατος Ηγέτης Χαμενεΐ τοποθετούσε τις δυνάμεις του για μια πιο επιθετική μάχη, παρατάσσοντας επτά βασικούς ηγέτες ασφαλείας για να διευθύνουν ανανεωμένους στρατιωτικούς και κατασταλτικούς θεσμούς σε μια αναδιοργάνωση που αποκαλύφθηκε πριν από μια εβδομάδα.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σε παλαιότερο στιγμιότυπο χαιρετά τους υποστηρικτές του AP/Vahid Salemi

Οι διορισμοί ήρθαν με επιθετικούς στόχους που περιελάμβαναν τη σύσφιξη της στρατιωτικής αλυσίδας διοίκησης, τη μετατροπή μιας ιδεολογικής πολιτοφυλακής σε υπηρεσία πληροφοριών γειτονιάς και την έμφαση σε μια επιθετική προσέγγιση.

Ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, ο οποίος ηγήθηκε των Φρουρών της Επανάστασης κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράκ τη δεκαετία του 1980, διορίστηκε γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, όπου θα είναι εκπρόσωπος του Χαμενεΐ. Την περασμένη εβδομάδα, το συμβούλιο κατέπνιξε την πρόοδο σε μια συμφωνία για το σταδιακό άνοιγμα του Ορμούζ.

Επίσης ο Χαμενεΐ επέστρεψε τον βετεράνο Χοσεΐν Ταέμπ, στενό συνεργάτη που ηγήθηκε μιας θανατηφόρας καταστολής των διαδηλώσεων το 2009, στο τιμόνι της Basij, ώστε να ενισχυσει την εσωτερική ασφάλεια.

Οι σύμβουλοι της ιρανικής κυβέρνησης βλέπουν το επόμενο στάδιο της αντιπαράθεσης να υπερβαίνει τον συμβατικό πόλεμο και να περιλαμβάνει εξωτερικές προσπάθειες για την προώθηση της εγχώριας αναταραχής.

Ο Χαμενεΐ εδραίωσε επίσης την επιρροή των Φρουρών της Επανάστασης στον τακτικό στρατό ενοποιώντας τον έλεγχο των δύο στρατιωτικών όπλων υπό τον ταξίαρχο Αλί Αμπντολαχί, βετεράνο ανώτερο διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης και στρατιωτικό ηγέτη που έχει υποστηρίξει επιθετικά επιθέσεις σε αραβικά κράτη που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις γύρω από τον Περσικό Κόλπο.

Ο νέος αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης Ahmad Vahidi -ο οποίος βρίσκεται ανεπίσημα στη δουλειά από τον Μάρτιο- έλαβε επίσημα τη θέση και του ανατέθηκε «ισχυρές επιθετικές επιχειρήσεις κατά του εχθρού», ανέφερε το διάταγμα διορισμού του τη Δευτέρα. Την επόμενη μέρα, ο στρατηγός Μοχάμαντ Ρεζά Ναγκντί, σύμβουλος του Βαχιντί, είπε ότι η παραστρατιωτική δύναμη πρέπει να είναι έτοιμη να αναλάβει επιχειρήσεις σε εχθρικό έδαφος.

«Η άνοδος του Βαχιντί είναι συνεπής με μια ηγεσία που προετοιμάζει το κατεστημένο ασφαλείας για μια περίοδο διαρκούς αντιπαράθεσης και όχι για επιστροφή στην κανονική πολιτική εν καιρώ ειρήνης», δήλωσε ο Σαΐντ Γκολκάρ, ειδικός στις υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί στην Τσατανούγκα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης -μια ένοπλη δύναμη σχεδόν 200.000 ανδρών- έχουν επινοήσει νέα σχέδια για περαιτέρω κλιμάκωση, συμπεριλαμβανομένων προληπτικών χτυπημάτων, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους και δημόσιες δηλώσεις. Μεταξύ των επιλογών: σαμποτάζ καλωδίων Διαδικτύου στον Περσικό Κόλπο, δημιουργία πολιτικής αναταραχής σε χώρες με σιιτικές κοινότητες όπως το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, και ενδεχομένως ακόμη και χερσαίες επιχειρήσεις στο Κουβέιτ.

Το Κουβέιτ λαμβάνει σοβαρά υπόψη αυτούς τους κινδύνους. Ορισμένες ιρανικές πολιτικές προσωπικότητες έχουν προτείνει ότι οι Φρουροί της Επανάστασης θα μπορούσαν να ξεκινήσουν χερσαίες επιδρομές μέσω του νότιου Ιράκ εάν οι ΗΠΑ απειλούσαν ιρανικό έδαφος όπως το νησί Kharg.

Ένας υπάλληλος ασφαλείας στέκεται φρουρός κατά τη διάρκεια διαδήλωσης υπέρ της υποψηφιότητας του Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως διαδόχου του αποθανόντος πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στη θέση του ανώτατου ηγέτη, με μια αφίσα του Αλί Χαμενεΐ να φαίνεται στο βάθος, στην Τεχεράνη του Ιράν APVahid Salemi

Ορισμένοι αξιωματούχοι του Κόλπου δήλωσαν ότι η πρόσφατη συμπεριφορά του Ιράν τροφοδοτεί την αβεβαιότητα σχετικά με τις σχέσεις με τον πολύ μεγαλύτερο, πρόσφατα πιο επιθετικό γείτονα μετά τον πόλεμο. Λένε ότι παραμένει δύσκολο να εκτιμηθεί η έκταση της ζημιάς που προκάλεσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις δυνατότητες των Φρουρών της Επανάστασης. Ωστόσο, είναι σαφές ότι η οργάνωση δεν έχει ηττηθεί ή αποθαρρυνθεί και η κυριαρχία της στο Ορμούζ έχει ενισχύσει την περιφερειακή της θέση.

Αυτή η πραγματικότητα βοήθησε να ωθηθούν τα κράτη του Κόλπου να υποστηρίξουν ακόμη και δυσμενείς συμφωνίες που θα αναγνώριζαν την ιρανική εποπτεία του στενού εάν σταματήσει την περαιτέρω κλιμάκωση. Αλλά οι περιφερειακοί ηγέτες απογοητεύονται επίσης περισσότερο από την έλλειψη θεμελιωδών αλλαγών στη συμπεριφορά της Τεχεράνης ως απάντηση στη διπλωματική προσέγγιση.

Η ηγεσία του Ιράν με γνώμονα την ασφάλεια, είπαν, φαίνεται να γίνεται όλο και πιο σίγουρη για τα αιτήματά της.

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