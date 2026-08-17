Γκαλιμπάφ: «Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν περισσότερη ισχύ στο Ιράν από τον πόλεμο στο Βιετνάμ»

Snapshot Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν ξεπέρασαν σε ισχύ τον πόλεμο στο Βιετνάμ.

Ο Γκαλιμπάφ επαίνεσε τις ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις και τους στρατιώτες που έπεσαν κατά τον 12ήμερο πόλεμο και τις επιθέσεις στο Ραμαζάνι.

Ο ίδιος τόνισε την ανάγκη η Τεχεράνη να επιδιώξει ένα «σημείο αποτροπής» για να αποφύγει έναν διαρκή κύκλο πολέμου και ειρήνης.

Το Ιράν θεωρείται ο «πραγματικός νικητής» του πολέμου, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ απέτυχαν σε όλους τους διακηρυγμένους στόχους τους.

Ο Γκαλιμπάφ χαρακτήρισε την αμερικανοϊσραηλινή προσπάθεια ως «απόλυτη ήττα». Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν ξεπέρασαν σε ισχύ τον πόλεμο στο Βιετνάμ.

Σε δηλώσεις που έκανε ενώπιον δημοσιογράφων το Σάββατο, επαίνεσε τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν και τους στρατιώτες που έπεσαν νεκροί κατά τη διάρκεια του 12ημερου πολέμου και των επιθέσεων στο Ραμαζάνι, δηλώνοντας ότι η ισχύς που έχει χρησιμοποιήσει ο αμερικανικός στρατός ξεπερνά εκείνη που είχε ασκηθεί κατά του εικοσαετούς πολέμου στο Βιετνάμ, που οδήγησε σε πάνω από 3.000 νεκρούς.

Παράλληλα, ο Γκαλιμπάφ τόνισε ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να επιδιώξει την επίτευξη ενός «σημείου αποτροπής», προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα εγκλωβιστεί εκ νέου σε έναν διαρκή κύκλο πολέμου και ειρήνης.

Σχολίασε επίσης ότι το Ιράν είναι ο «πραγματικός νικητής» αυτού του πολέμου, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ απέτυχαν σε όλους τους διακηρυγμένους στόχους τους, αποκαλώντας το ως την «απόλυτη ήττα».

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