Γκαλιμπάφ: Το Ιράν δεν έχει να τηρεί τη συμφωνία με τις ΗΠΑ αν δεν ωφελείται

Snapshot Ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει λόγο να τηρεί τη συμφωνία με τις ΗΠΑ αν δεν ωφελείται από αυτήν.

Η εθνική ασφάλεια του Ιράν βασίζεται στη διατήρηση των ιρανικών διευθετήσεων στα Στενά του Ορμούζ.

Η προσέγγιση του Ιράν στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ πρέπει να στηρίζεται στα εθνικά συμφέροντα και τη μακροπρόθεσμη προοπτική.

Ο Γκαλιμπάφ δεν αποκλείει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, θεωρώντας τες μέρος της στρατηγικής αντίστασης και προστασίας των εθνικών συμφερόντων.

Η επιλογή μόνο της διαπραγμάτευσης ή μόνο του πολέμου θεωρείται από τον Γκαλιμπάφ στρατηγικό λάθος. Snapshot powered by AI

Ο επικεφαλής των διαπραγματευτών του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε σήμερα ότι αν η Τεχεράνη δεν επωφελείται από το «Μνημόνιο Συνεννόησης» με τις ΗΠΑ «δεν έχει κανέναν λόγο να εμμένει σε μια τέτοια συμφωνία».

Η εθνική ασφάλεια του Ιράν εξαρτάται από τη διατήρηση των «ιρανικών διευθετήσεων» στα Στενά του Ορμούζ, πρόσθεσε ο Γαλιμπάφ, σε μια μακροσκελή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Σύμφωνα με τον Ιρανό πολιτικό, η προσέγγιση του Ιράν στον πόλεμό του με τις ΗΠΑ και στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του θα πρέπει να βασίζεται στα εθνικά συμφέροντα, την εθνική ασφάλεια και μια μακροπρόθεσμη προοπτική. Η Τεχεράνη δεν έχει άλλη επιλογή παρά μόνο να βασίζεται στις δικές της δυνάμεις, εξήγησε.

Ταυτόχρονα ωστόσο, ο Γαλιμπάφ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. «Η διαπραγμάτευση σε αυτό το στάδιο δεν ισοδυναμεί με συμβιβασμό αλλά, μαζί με τον πόλεμο, είναι μέρος της στρατηγικής της αντίστασης και της προστασίας των εθνικών συμφερόντων», ανέφερε ο Γκαλιμπάφ.

«Ο διαχωρισμός και η επιλογή είτε της διαπραγμάτευσης είτε του πολέμου ως μοναδικής λύσης είναι στρατηγικό λάθος», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας.