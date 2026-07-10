Γκαλίμπαφ: «Εάν οι ΗΠΑ αποσυρθούν από το μνημόνιο, είμαστε έτοιμοι να αμυνθούμε»

Snapshot Ο Μοχάμεντ Γκαλίμπαφ δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα παραδοθεί ποτέ στις ΗΠΑ και είναι έτοιμο να αμυνθεί αν οι ΗΠΑ αποσυρθούν από το μνημόνιο κατανόησης.

Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για «ολοκληρωτική άμυνα» σε περίπτωση προδοσίας της συμφωνίας από την Ουάσινγκτον.

Ο Γκαλίμπαφ τόνισε ότι μόνο όσοι είναι έτοιμοι για πόλεμο μπορούν να διαπραγματευτούν με τις ΗΠΑ, εκφράζοντας έλλειψη εμπιστοσύνης προς αυτές.

Ο τερματισμός της σύγκρουσης είναι παγκόσμια προτεραιότητα, αλλά δεν θα επιτευχθεί με την παράδοση του Ιράν.

Κάλεσε τα μουσουλμανικά έθνη να ενωθούν ενάντια στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Snapshot powered by AI

Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για «ολοκληρωτική άμυνα» σε περίπτωση που η Ουάσινγκτον προδώσει το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη τον περασμένο μήνα, υπογραμμίζοντας ότι ο πόλεμος δεν πρόκειται ποτέ να τελειώσει με την παράδοση του Ιράν.

Ο Καλιμπάφ, μιλώντας κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Αχμάντ Μουζάνι, πρόεδρο της Λαϊκής Συμβουλευτικής Συνέλευσης της Ινδονησίας, δήλωσε ότι είχε πει στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, πως η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται την Ουάσινγκτον και ότι, κατά την άποψή του, μόνο όσοι είναι προετοιμασμένοι για πόλεμο μπορούν να διαπραγματευτούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δηλώσεις του αναρτήθηκαν στον λογαριασμό του Καλιμπάφ στην πλατφόρμα Telegram.

«Εάν οι Αμερικανοί προδώσουν τη συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή, είμαστε έτοιμοι να αμυνθούμε σε μεγάλη κλίμακα και θα σταθούμε σταθεροί, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα του ιρανικού λαού», είπε. «Ο τερματισμός του πολέμου αποτελεί προτεραιότητα για τις χώρες του κόσμου, αλλά όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτή η σύγκρουση δεν θα τελειώσει ποτέ με την παράδοση του Ιράν». Ο Γκαλιμπάφ πρόσθεσε ότι τα μουσουλμανικά έθνη πρέπει να «σηκωθούν» και να ενωθούν ενάντια στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Διαβάστε επίσης