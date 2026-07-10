Τραμπ: «Συμφωνήσαμε με το Ιράν σε νέες διαπραγματεύσεις, αλλά η εκεχειρία έχει τελειώσει»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον συμφώνησε να συνεχίσει τις συνομιλίες με το Ιράν, έπειτα από αίτημα της Τεχεράνης για τη διατήρηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών «έχει τελειώσει».

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μάς ζήτησε να συνεχίσουμε τις «συνομιλίες». Συμφωνήσαμε, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες τους είπαν, με σαφήνεια, ότι η εκεχειρία ΤΕΛΕΙΩΣΕ!» Αυτό έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth.

CNN: «Ο Τραμπ αντιτίθεται στη συμμετοχή του Ισραήλ στις επιδρομές»

Η κυβέρνηση δεν θέλει το Ισραήλ να εμπλακεί σε αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, φοβούμενη μήπως χάσει τον έλεγχο της σύγκρουσης, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο δύο ισραηλινές πηγές. Μία πηγή αναφέρει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «θέλει πολύ» να συμμετάσχει σε αμερικανικές επιδρομές, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θέλουν προς το παρόν» την εμπλοκή του Ισραήλ. Ο Τραμπ, στην πραγματικότητα, δεν θέλει επιστροφή σε πόλεμο πλήρους κλίμακας και, το πολύ, μπορεί να είναι πρόθυμος να επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

Ιράν: «Εάν οι επιθέσεις συνεχιστούν, το Ισραήλ δεν θα γλιτώσει τα αντίποινα».

Ο γραμματέας του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ, απείλησε να χτυπήσει το Ισραήλ στο πλαίσιο της μελλοντικής αντίδρασης της Τεχεράνης σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις. «Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, οι επιθέσεις σε υποδομές θα κατασταλούν και το εγκληματικό σιωνιστικό καθεστώς πίσω από αυτά τα κακά δεν θα είναι ασφαλές από την αντίδραση των πολεμιστών», δήλωσε, όπως ανέφερε το IRNA.

NYT: «Κινητοποιήθηκαν μεσολαβητές για να αποτρέψουν την επανάληψη του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ»

Οι μεσολαβητές του Κόλπου έχουν κινητοποιηθεί για να προσπαθήσουν να διατηρήσουν την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και να αποφύγουν την επανέναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με τους New York Times, το Κατάρ βρίσκεται σε επαφή με την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη για να διευκολύνει την αποκλιμάκωση. Δεν είναι σαφές εάν οι προσπάθειες διαμεσολάβησης θα αποδώσουν καρπούς και θα είναι σε θέση να σταματήσουν την αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν.