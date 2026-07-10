Ισραήλ: Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι θέλει να συμμετέχει στις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν

Τι αναφέρουν πληροφορίες των New York Post και του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Ισραήλ, Kan

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ισραήλ: Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι θέλει να συμμετέχει στις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν
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  • Το Ισραήλ φέρεται έτοιμο να συμμετάσχει εκ νέου στις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, αναμένει όμως την έγκριση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
  • Ορισμένοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιθυμούν να ξεκινήσουν επιθέσεις κατά του Ιράν και θεωρούν ότι οι αμερικανοϊρανικές συγκρούσεις θα συνεχιστούν.
  • Το Τελ Αβίβ εκφράζει ενδιαφέρον να επανενεργοποιήσει τον πόλεμο εναντίον του ιρανικού καθεστώτος, αν κριθεί απαραίτητο.
  • Παρά την προθυμία για στρατιωτική δράση, το Ισραήλ δεν επιθυμεί να επιστρέψει σε καταστάσεις που αναγκάζουν τους πολίτες να καταφεύγουν σε καταφύγια.
  • Το Ισραήλ δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των εξελίξεων στο Ιράν, αν αυτό είναι το τίμημα για την ασφάλειά του.
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Το Ισραήλ φέρεται να είναι έτοιμο να εμπλακεί εκ νέου στις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ, Kan μετέδωσε ότι ορισμένοι στη χώρα επιθυμούν να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις και να ξεκινήσουν επιθέσεις κατά του Ιράν αλλά αναμένουν το πράσινο φως από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το δίκτυο, το οποίο δεν επικαλείται πηγές, ανέφερε ότι αξιωματούχοι του Ισραήλ εκτιμούν ότι οι επιθέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.

Η αμερικανική εφημερίδα New York Post, που επικαλείται πηγή από το Ισραήλ, τόνισε ότι το Τελ Αβίβ ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε μελλοντικές επιθέσεις και να ξεκινήσει και πάλι τον πόλεμο εναντίον του ιρανικού καθεστώτος.

«Είμαστε πρόθυμοι να το ξανακάνουμε, αν χρειαστεί», φέρεται να δήλωσε η ανώνυμη πηγή. Παράλληλα σημείωσε ότι αν και το Ισραήλ «δεν επιθυμεί να επιστρέψει στην εποχή που οι άνθρωποι έπρεπε να καταφεύγουν σε καταφύγια», δεν θέλει να «αγνοήσει τα γεγονότα που διαδραματίζονται στο Ιράν».

«Επομένως, αν αυτό είναι το τίμημα που θα πρέπει να πληρώσουμε, θα αντέξουμε αυτή την κατάσταση», τόνισε η πηγή.

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