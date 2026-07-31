Τα Σούπερ Καπ Ολλανδίας, Βελγίου,Πορτογαλίας με πολλές στοιχηματικές επιλογές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗMA

Πρεμιέρα σε Σκωτία και Αυστρία, φουλ δράση σε πολλά ακόμα πρωταθλήματα

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Τα Σούπερ Καπ Ολλανδίας, Βελγίου,Πορτογαλίας με πολλές στοιχηματικές επιλογές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗMA
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  • Η νέα σεζόν ξεκινά με τα Σούπερ Καπ σε Ολλανδία, Βέλγιο και Πορτογαλία, με σημαντικούς αγώνες το Σάββατο και την Κυριακή.
  • Στις 19:00 η Αϊντχόφεν αντιμετωπίζει την Άλκμααρ στην Ολλανδία, ενώ στο Βέλγιο και την Πορτογαλία διεξάγονται επίσης αγώνες Σούπερ Καπ.
  • Πρεμιέρα γίνεται επίσης σε Σκωτία και Αυστρία, με δράση να συνεχίζεται σε πολλά ευρωπαϊκά και διεθνή πρωταθλήματα.
  • Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει προωθητικές ενέργειες και πολλές στοιχηματικές επιλογές, όπως τελικό αποτέλεσμα, ακριβές σκορ, διπλή ευκαιρία και σκορ οποιαδήποτε στιγμή.
  • Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, με προειδοποιήσεις για τους κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας.
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Η νέα σεζόν ξεκινάει στην Ολλανδία, το Βέλγιο και την Πορτογαλία με τα Σούπερ Καπ.

Την Κυριακή (19:00), στο Philips Stadion του Αϊντχόφεν, η πρωταθλήτρια Ολλανδίας Αϊντχόφεν αντιμετωπίζει την κυπελλούχο Άλκμααρ.

Με το Σούπερ Kαπ ανοίγει η αυλαία σε Βέλγιο και Πορτογαλία. Σήμερα (21:30), στο Μπριζ, η πρωταθλήτρια και κυπελλούχος Βελγίου Κλαμπ Μπριζ, αντιμετωπίζει τη φιναλίστ του Κυπέλλου Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ. Το βράδυ του Σαββάτου (22:15) στην Κοϊμπρα η πρωταθλήτρια Πορτογαλίας Πόρτο και η κυπελλούχος Τορένσε διεκδικούν το πρώτο τρόπαιο της σεζόν.

Πρεμιέρα σε Σκωτία και Αυστρία, φουλ δράση σε πολλά ακόμα πρωταθλήματα

Το ένα μετά το άλλο αρχίζουν τα πρωταθλήματα. Αυτό το Σαββατοκύριακο γίνεται η σέντρα σε Σκωτία και Αυστρία.

Η δράση συνεχίζεται σε πολλά ακόμα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μεταξύ άλλων, στη Σουηδία, τη Νορβηγία, την Τσεχία, την Ελβετία, τη Φινλανδία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ιρλανδία, τη Σλοβενία, την Κροατία, την Ουγγαρία.

Εκτός Ευρώπης παίζουν μπάλα αυτή την εποχή στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Αμερική, το Μεξικό, τη Χιλή, την Κολομβία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Κίνα.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1» «Βet Lock», & «Βet Builder Boost»*.

Πoλλές στοιχηματικές επιλογές προσφέρονται στα καταστήματα Allwyn ανάμεσά τους και οι ακόλουθες:

  • Τελικό Αποτέλεσμα & Over/Under
  • Ακριβές Σκορ
  • Διπλή Ευκαιρία & Goal/No Goal
  • Ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ
  • Εύρος γκολ
  • Μονά/Ζυγά γκολ
  • Σκορ οποιαδήποτε στιγμή

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

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