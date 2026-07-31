Βοιωτία: Νέα εστία φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο - Αυξήθηκαν οι δυνάμεις στην Ξηρονομή

Snapshot Νέα φωτιά ξέσπασε στον οικισμό του Αγίου Νικολάου στη Βοιωτία.

Έχουν δοθεί εντολές εκκένωσης για τους οικισμούς Άγιος Νικόλαος, Αλυκή και Άγιος Βασίλειος.

Οι κάτοικοι του Αγίου Νικολάου και της Αλυκής εκκενώνονται προς τη Δομβραίνα.

Οι κάτοικοι του Αγίου Βασιλείου εκκενώνονται προς το Καπαρέλλι. Snapshot powered by AI

Νέα εστία φωτιάς μέσα σε λίγη ώρα ξέσπασε στη Βοιωτία, στον οικισμό του Αγίου Βασιλείου στη Θήβα.

Σύμφωνα με το permissos.gr, στο σημείο έχουν αναπτυχθεί 51 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 17 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα.

Το έργο της Πυροσβεστικής επικεντρώνεται στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, ενώ τα εναέρια μέσα κάνουν ρίψεις σε δύσβατα σημεία.

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση με παρθένο δάσος, ενώ βρίσκεται και κοντά στον οικισμό. Για τον λόγο αυτό δόθηκε εντολή εκκένωσης, λίγο πριν τις 10 π.μ., του οικισμού Αγίου Βασιλείου προς το Καπαρέλλι.

Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Θηβών – Δομβραίνας λόγω της πυρκαγιάς

Σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θηβών – Δομβραίνας προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ύψος της 23ης χιλιομετρικής θέσης, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται στο σημείο.

Φωτιά στην Ξηρονομή - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Την ίδια ώρα μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη φωτιά στην Ξηρονομή του Δήμου Θηβαίων, η οποία ξέσπασε νωρίς το πρωί.

Λίγο νωρίτερα αυξήθηκαν σε 59 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Μέχρι στιγμής έχουν δοθεί εντολές εκκένωσης τριών περιοχών και συγκεκριμένα του Αγίoυ Νικολάου και της Αλυκής προς την Δομβραίνα.

Επίσης, νωρίτερα δόθηκε εντολή εκκένωσης της Ξηρονομής προς Ελλοπία.

Σε «κόκκινο συναγερμό» οι δυνάμεις

Σε κατηγορία κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλός) βρίσκεται ο νομός σήμερα Παρασκευή, με το σχέδιο «ΙΟΛΑΟΣ 2» να ενεργοποιεί Δήμους, εθελοντές και μηχανήματα έργου.

Σύμφωνα με την απόφαση του Αντιπερειάρχη, απαγόρευση της κυκλοφορίας για πρόσωπα και οχήματα ισχύει σήμερα σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση του νομού.

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας απέστειλε κατεπείγον σήμα προς όλες τις δημοτικές αρχές του νομού, καλώντας τες να συνδράμουν στην πιστή εφαρμογή των απαγορεύσεων εντός των ορίων τους.

Παράλληλα, ζητήθηκε η άμεση ενημέρωση των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων, ώστε να βρίσκονται σε απόλυτη ετοιμότητα για το ενδεχόμενο εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού.

Στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου «ΙΟΛΑΟΣ 2», το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων —συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών και μισθωμένων υδροφόρων και χωματουργικών μηχανημάτων— τίθενται σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής.

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