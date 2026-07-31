Το πλοίο που υπηρέτησε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και σήμερα είναι ένα πλωτό δάσος
113 χρόνια ιστορίας
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Για περισσότερα από 50 χρόνια έμεινε παρατημένο σε έναν «νεκροταφείο» πλοίων, μέχρι που η φύση ανέλαβε δράση.
Διαβάστε στο gazzetta.gr.
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