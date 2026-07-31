Μαρινάκης: «Προτεραιότητα η στήριξη της οικογένειας - Δεν ιδιωτικοποιείται το νερό»

Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τη δήλωση της Δόμνας Μιχαηλίδου, ενώ αναφέρθηκε στα οικονομικά της ΝΔ, την ακρίβεια και τη διαχείριση υδάτων

Μίλτος Τσεκούρας

Μαρινάκης: «Προτεραιότητα η στήριξη της οικογένειας - Δεν ιδιωτικοποιείται το νερό»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η στήριξη της οικογένειας και η αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης είναι βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης.
  • Η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει φορολογικές ελαφρύνσεις για πολύτεκνες οικογένειες και ενίσχυση παιδικών σταθμών, αλλά απαιτούνται περαιτέρω μέτρα.
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε κατηγορίες περί ιδιωτικοποίησης του νερού, επισημαίνοντας την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα και τη μείωση των απωλειών στο δίκτυο ύδρευσης.
  • Αναγνώρισε την επίμονη ακρίβεια και υπογράμμισε την ανάγκη αύξησης εισοδημάτων, ελέγχων στην αγορά και παρεμβάσεων στη στέγαση.
  • Η κυβέρνηση δεν θεωρεί δεδομένη την εμπιστοσύνη των πολιτών και σκοπεύει να παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητες στη ΔΕΘ.
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Τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης έθεσε ως βασική πολιτική προτεραιότητα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα ξεπερνά τα όρια μιας κυβέρνησης ή ενός κόμματος.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου και στη συζήτηση που προκλήθηκε γύρω από τον θεσμό της οικογένειας, ο κ. Μαρινάκης τόνισε στα «Παραπολιτικά» ότι η στήριξη των οικογενειών αποτελεί για τον ίδιο κεντρική προτεραιότητα.

«Δεν θα αποφύγω τα λόγια μου. Όσο οι πολίτες με εμπιστεύονται, πρώτο θέμα στη δική μου πολιτική ατζέντα θα είναι η στήριξη της οικογένειας», ανέφερε, εξηγώντας ότι η θέση αυτή έχει και προσωπικό αλλά και κοινωνικό υπόβαθρο.

«Από τότε που μου τα έφερε έτσι η ζωή και ο Θεός και έγινα γονιός, κατάλαβα ότι υπάρχει η ζωή μέχρι εκείνη τη μέρα και η ζωή από εκείνη τη μέρα και μετά. Είναι η μεγαλύτερη ευθύνη, ό,τι πιο ωραίο αλλά και ό,τι πιο δύσκολο στη ζωή», σημείωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η πολιτεία πρέπει να στηρίζει κάθε οικογένεια, είτε πρόκειται για ανθρώπους που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί είτε για οικογένειες με ένα, δύο ή περισσότερα παιδιά.

«Οι οικογένειες αυτές πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα όλων μας και ιδίως της κυβέρνησης αυτής», ανέφερε.

Αναφερόμενος στη δημογραφική κρίση, τόνισε ότι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα.

«Η Ελλάδα, αν συνεχίσουμε έτσι, θα αρχίσει να χάνεται. Κάθε χρόνο χάνουμε μια μικρή πόλη και όσο περνούν τα χρόνια θα χάνουμε μια μεγάλη πόλη», είπε, σημειώνοντας ότι το δημογραφικό δεν είναι μόνο οικονομικό ζήτημα, αλλά αφορά την κοινωνία, τα πρότυπα και τον τρόπο ζωής.

«Πήγαμε από το ένα άκρο της καταπίεσης ενός ανθρώπου στο άλλο άκρο της απαξίωσης της οικογένειας. Για εμένα η στήριξη της οικογένειας πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε παρεμβάσεις, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις για πολύτεκνες οικογένειες και ενίσχυση των παιδικών σταθμών, ωστόσο υπογράμμισε ότι απαιτούνται περισσότερα μέτρα.

«Κάθε απόφαση της κυβέρνησης από εδώ και πέρα πρέπει να περνάει από το φίλτρο της δημογραφικής κρίσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τη συζήτηση γύρω από τις δηλώσεις Μιχαηλίδου

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι κάθε δημόσια τοποθέτηση κυβερνητικών στελεχών πρέπει να κινείται στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της οικογένειας.

«Υπάρχουν άνθρωποι, ειδικά στη γενιά των τριαντάρηδων και των σαραντάρηδων, που δεν θέλουν να ακούσουν για παιδιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπούν τα παιδιά ή ότι δεν καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες. Όμως κάθε δημόσια τοποθέτηση πρέπει να οδηγεί στη στήριξη της οικογένειας», είπε.

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από αποσπασματικές δηλώσεις, σημείωσε ότι συχνά μια μεγαλύτερη συζήτηση περιορίζεται σε ένα μικρό απόσπασμα.

«Μια ενημέρωση μιας ώρας και ενός τετάρτου μπορεί να παίξει σε μία σελίδα ένα λεπτό, μια απάντηση με τη μέθοδο της κοπτοραπτικής», ανέφερε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η στήριξη της οικογένειας δεν σημαίνει απαξίωση άλλων κοινωνικών ομάδων.

«Δεν μειώνω την αξία το κράτος να ασχολείται με κάθε πολίτη ξεχωριστά. Το θέμα είναι θέμα προτεραιοτήτων», είπε.

Για τη χρηματοδότηση των κομμάτων

Αναφερόμενος στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τις χρηματοδοτήσεις των κομμάτων, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της και δεν έχει λάβει νέο δανεισμό από το 2016, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγη πρόεδρος του κόμματος.

«Η Νέα Δημοκρατία έχει μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα κατά 80%, έχει μετακομίσει σε πολύ πιο οικονομικά γραφεία, έχει μειώσει το προσωπικό της και δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο», ανέφερε.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι «είναι άδικο κάποιος που δεν δημιούργησε ούτε ένα ευρώ δανεισμό να χρεώνεται μια κατάσταση που δημιουργήθηκε στο παρελθόν».

Για το νερό και τις κατηγορίες περί ιδιωτικοποίησης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί ιδιωτικοποίησης του νερού, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ενισχύει τον δημόσιο χαρακτήρα του. «Είναι ένας αστείος και ατεκμηρίωτος ισχυρισμός. Στηρίζουμε τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού και ενισχύουμε την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ», είπε.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η αντιμετώπιση των απωλειών στο δίκτυο ύδρευσης, σημειώνοντας ότι «50% έως 60% του νερού χάνεται σε διαρροές και απώλειες». Για το κόστος του νερού τόνισε ότι «η χώρα μας θα συνεχίσει να έχει το φθηνότερο νερό στην Ευρώπη».

Για την ακρίβεια και το κόστος ζωής

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε ότι οι πολίτες ζητούν περισσότερα μέτρα. «Διανύουμε την πιο επίμονη και παρατεταμένη περίοδο πληθωρισμού, άρα ακρίβειας. Οι αιτίες είναι εξωγενείς, αλλά η ευθύνη είναι της κυβέρνησης να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί», είπε.

Τόνισε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας απαιτεί αύξηση εισοδημάτων, ελέγχους στην αγορά και παρεμβάσεις στη στέγαση.

«Ειδικά όσοι μένουν σε ενοίκιο περνούν μια πολύ δύσκολη περίοδο. Δεν θέλω να ωραιοποιήσω καταστάσεις», ανέφερε.

Για τις επόμενες εκλογές

Αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να θεωρεί δεδομένη την εμπιστοσύνη των πολιτών.

«Το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος στις προτιμήσεις των πολιτών δεν σημαίνει ότι έχουμε λευκή επιταγή», είπε.

Όπως ανέφερε, το στοίχημα για την κυβέρνηση είναι «να είμαστε αποτελεσματικοί και να εξηγήσουμε στον κόσμο ποιες είναι οι προτεραιότητές μας», σημειώνοντας ότι οι βασικές κατευθύνσεις θα παρουσιαστούν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ.

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