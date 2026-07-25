Μαρινάκης: «Τα αξιώματα είναι εξαιρετικά προσωρινά – Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός»

«Τα αξιώματα, όσο σημαντικά κι αν είναι, είναι εξαιρετικά προσωρινά», τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης αφήνοντας για λίγο στην άκρη τον ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου και παρουσιάζει την πιο ανθρώπινη πλευρά του, μιλώντας στην εφημερίδα Espresso για τις αγωνίες, τις αρχές και τις αντοχές ενός ανθρώπου που βρίσκεται καθημερινά στο επίκεντρο.

«Ο τοξικός λόγος, που συχνά συνοδεύει την πολιτική, είναι μια μεγάλη δοκιμασία» επιμένει, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική είναι μια διαρκής δοκιμασία ευθύνης, με τελικό κριτή τους πολίτες.

«Θεωρώ ότι η πολιτική σίγουρα με έχει ωριμάσει, με έχει κάνει να πρέπει να υπομένω πολύ παραπάνω… Ξέρω πολύ καλά ότι τα αξιώματα, όσο σημαντικά κι αν είναι, είναι εξαιρετικά προσωρινά», προσθέτει. Θεωρεί ότι το ύψος του, που φτάνει τα 2.05 μ., είναι μάλλον μειονέκτημα, και αυτό φαίνεται περισσότερο όταν ταξιδεύει με αεροπλάνο, όπως λέει χαριτολογώντας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλώνει ευθαρσώς ότι δεν έχει υπομονή, και αυτό το θεωρεί αρνητικό του, ενώ μισεί την αχαριστία. Μιλώντας για προσωπικότητες που θαυμάζει, αποκαλύπτει ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο Ρόναλντ Ρέιγκαν είναι οι δύο πολιτικοί οι οποίοι διαχρονικώς τον συναρπάζουν.

Ολόκληρη η συνέντευξη:

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το σημαντικότερο επίτευγμα της κυβέρνησης μέχρι σήμερα και ποιο το μεγαλύτερο λάθος της;

Θα σταθώ σε δύο βασικούς τομείς. Ο πρώτος αφορά την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και τη συνολικότερη στρατηγική θέση της χώρας. Η Ελλάδα έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της, μέσα από σημαντικές συμφωνίες και αμυντικές συμμαχίες που ενισχύουν τη θωράκισή της σε μια ιδιαίτερα απαιτητική γεωπολιτική συγκυρία.

Ο δεύτερος τομέας είναι η οικονομία. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μετέτρεψε μια οικονομία που βρισκόταν 27η στις 27 της Ευρώπης σε ανάπτυξη, σε μια οικονομία που προσελκύει επενδύσεις, αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περισσότερα έσοδα, συνεχείς μειώσεις φόρων και αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών. Στόχος μας είναι αυτή η προσπάθεια να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο. Θα κινηθούμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Σε ό,τι αφορά το μεγαλύτερο λάθος, θεωρώ ότι σε ορισμένες περιπτώσεις διστάσαμε περισσότερο απ’ όσο έπρεπε μπροστά στο πολιτικό κόστος και καθυστερήσαμε να προχωρήσουμε σε αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Κάθε φορά που κινηθήκαμε με σχέδιο και επιμονή, τα αποτελέσματα ήταν θετικά. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι παρεμβάσεις της Αστυνομίας στα πανεπιστήμια και τα γήπεδα.

Η ακρίβεια εξακολουθεί να είναι το πρώτο πρόβλημα που αναφέρουν οι πολίτες. Πώς απαντάτε στην κριτική ότι οι αυξήσεις στους μισθούς δεν ακολουθούν το αυξημένο κόστος ζωής;

Η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Για τον λόγο αυτόν εφαρμόζουμε ένα πλέγμα μόνιμων παρεμβάσεων, που περιλαμβάνουν αυξήσεις αποδοχών, μειώσεις φόρων και μέτρα στήριξης των νοικοκυριών απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις. Γνωρίζουμε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για τους πολίτες. Οι παρεμβάσεις μας, όμως, δεν στοχεύουν μόνο στην προσωρινή ανακούφιση, αλλά στη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια διαρκή αύξηση του εισοδήματος και τη σταδιακή ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

Ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, ποια είναι η πιο δύσκολη απόφαση που κληθήκατε να υπερασπιστείτε δημόσια;

Η κυβέρνηση αυτή ήταν η πρώτη που προχώρησε σε ουσιαστική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, με αποτελέσματα που ήδη αποτυπώνονται στην αύξηση των φορολογικών εσόδων και τη δυνατότητα για περαιτέρω μειώσεις φόρων. Κάθε μεγάλη μεταρρύθμιση απαιτεί ενημέρωση, διάλογο και σωστή εφαρμογή, όμως είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζονται διαχρονικές παθογένειες που επιβαρύνουν συνολικά την κοινωνία. Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής δεν ήταν μία και δύο. Όμως, πολύς κόσμος στάθηκε -και δικαίως- στα τεκμήρια. Ως ελεύθερος επαγγελματίας ο ίδιος, κατανοώ τόσο την ανάγκη να αντιμετωπιστούν χρόνιες στρεβλώσεις όσο και την ευαισθησία που απαιτούσε αυτή η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα εξηγούνταν στην κοινωνία. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι δεν αντιμετωπίζονται όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι με τον ίδιο τρόπο και ότι δεν πρέπει να δημιουργούνται άδικες γενικεύσεις για μια ολόκληρη επαγγελματική κατηγορία.

Αν είχατε τη δυνατότητα να διορθώσετε μία απόφαση της κυβέρνησης, ποια θα ήταν αυτή και γιατί;

Η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μία σημαντική θεσμική τομή, την οποία στήριξε μόνο η Ν.Δ. και η οποία πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχε μπει σε τροχιά υλοποίησης, ήδη, από την πρώτη κυβερνητική τετραετία.

Τι απαντάτε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας;

Δεν χρειάζεται να απαντήσω εγώ στις επικρίσεις αυτές – απαντά η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τα αποτελέσματα της έκθεσης για το κράτος δικαίου. Η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν κρίνονται από πολιτικές αντιπαραθέσεις, που γίνονται για μικροκομματικούς σκοπούς, αλλά μέσα από ουσιαστική και εποικοδομητική κριτική. Για εμάς τελικός κριτής είναι οι πολίτες και σε εκείνους λογοδοτούμε καθημερινά.

Αν σας ζητούσα να αξιολογήσετε την κυβέρνηση με έναν βαθμό από το 1 έως το 10, τι θα βάζατε και σε ποιον τομέα θεωρείτε ότι χάθηκαν οι περισσότεροι βαθμοί;

Η τελική αξιολόγηση ανήκει στους πολίτες. Εκείνοι έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Πιστεύω βαθιά ότι, κάνοντας έναν συνολικό απολογισμό αυτών των χρόνων, τα θετικά που έχουν γίνει είναι περισσότερα από τα λάθη και τις αστοχίες που υπήρξαν, τις οποίες διορθώνουμε με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε όσα χρειάζονται βελτίωση. Στο τέλος της ημέρας, οι πολίτες θα αξιολογήσουν όχι μόνο όσα πετύχαμε, αλλά και το κατά πόσο ακούσαμε τις ανάγκες τους, ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες τους και καταθέσαμε ένα πειστικό σχέδιο για το μέλλον. Η εμπιστοσύνη των πολιτών κερδίζεται καθημερινά και εκείνοι είναι οι μόνοι που θα δώσουν την τελική ετυμηγορία.

Τι σας ώθησε να ασχοληθείτε με την πολιτική σε τόσο νεαρή ηλικία;

Το «μικρόβιο» μπήκε στο πανεπιστήμιο. Αν δεν ζήσει κανείς τις φασίζουσες συμπεριφορές των αριστερών παρατάξεων σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει καταπίεση της σιωπηλής πλειοψηφίας. Από εκείνα τα χρόνια κατάλαβα ότι δεν πρέπει να σιωπούμε, αλλά να αντιστεκόμαστε σε αυτή τη νοοτροπία των ηχηρών μειοψηφιών, που δεν έχουν ουσιαστική σχέση με τη δημοκρατία. Από κει και πέρα, ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα έχω τόσο ενεργή ενασχόληση με τα κοινά, γιατί από τότε που πήρα το πτυχίο μου δουλεύω. Θεωρώ ότι η πολιτική σίγουρα με έχει ωριμάσει, με έχει κάνει να πρέπει να υπομένω πολύ παραπάνω. Δεν πιστεύω, ωστόσο, ότι με έχει αλλάξει. Είμαι ο ίδιος άνθρωπος, γιατί δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Ξέρω πολύ καλά ότι τα αξιώματα, όσο σημαντικά κι αν είναι, είναι εξαιρετικά προσωρινά.

Πώς είναι η ζωή στα δύο μέτρα; Είστε πολύ ψηλός. Πλεονέκτημα ή μειονέκτημα;

Συνηθίζω να λέω ότι, αν δεν παίζεις μπάσκετ, είναι περισσότερα τα μειονεκτήματα παρά τα πλεονεκτήματα! Αστειεύομαι. Αρκεί να με δείτε στο αεροπλάνο, πάντως!

Ποια στιγμή στην πολιτική σας διαδρομή σάς έχει σημαδέψει περισσότερο; Υπήρξε στιγμή που σκεφτήκατε να τα παρατήσετε;

Το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στα Γιάννενα, όταν ο πρωθυπουργός με πρότεινε για τον νεότερο γραμματέα στην ιστορία του κόμματος. Ακολούθησαν περίπου 20 δύσκολοι, αλλά απίστευτα ενδιαφέροντες, μήνες, με το αποτέλεσμα των εκλογών του 2023 να δικαιώνει τις προσπάθειές μας. Δεν έχω σκεφτεί ποτέ να τα παρατήσω. Θέλω να συνεχίσω να προσφέρω και να δουλεύω με συνέπεια για ένα καλύτερο μέλλον – για την οικογένειά μου, για τους πολίτες του Βόρειου Τομέα, όπου ο πρωθυπουργός μού έκανε την τιμή να με εμπιστευτεί ως υποψήφιο, αλλά και για τον τόπο μας συνολικά. Δεν σας κρύβω, όμως, ότι ο τοξικός λόγος, που συχνά συνοδεύει την πολιτική, είναι μια μεγάλη δοκιμασία. Είναι δύσκολο για κάθε άνθρωπο που αποφασίζει να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και, πολλές φορές, ακόμη πιο δύσκολο για τις οικογένειές μας, που καλούνται να μοιραστούν το βάρος και την πίεση αυτής της επιλογής. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι η συμμετοχή στα κοινά αξίζει, όταν γίνεται με ειλικρίνεια, ήθος και διάθεση προσφοράς.

Έχετε μετανιώσει ποτέ για κάποια δημόσια δήλωση ή χειρισμό σας;

Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι συγκεκριμένο. Αυτά τα τρία χρόνια, όμως, που βρίσκομαι στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, με έχουν διδάξει κάτι σημαντικό: να μη φοβάμαι να υπερασπίζομαι ανθρώπους, απόψεις και καταστάσεις, ακόμη κι όταν στην αρχή μπορεί να φαίνονται δύσκολες ή αντιδημοφιλείς. Έχω δει ανθρώπους που βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο τελικά να δικαιώνονται. Αυτή είναι μια στάση που έχω επιλέξει να κρατώ σταθερά και είναι κάτι που έμαθα από την πρώτη στιγμή της δημόσιας παρουσίας μου: να κρίνω με βάση τα δεδομένα και τις αρχές μου, όχι με βάση το εύκολο χειροκρότημα.

Τι δεν ξέρουμε για εσάς; Μία λέξη που σας χαρακτηρίζει;

Μισώ την αχαριστία και πάντοτε προσπαθώ να είμαι ευγνώμων στους ανθρώπους που με έχουν βοηθήσει.

Πόσο κοστίζει σε προσωπικό επίπεδο να είστε κυβερνητικός εκπρόσωπος; Ποιο είναι το μεγαλύτερο άγχος που συνοδεύει τον ρόλο σας;

Το μεγαλύτερο άγχος που συνοδεύει τη θέση μου είναι να είμαι σωστός, διαβασμένος, μετρημένος, για να ανταποκριθώ στην ευθύνη και την τιμή που μου έκανε ο πρωθυπουργός, αλλά και να τιμήσω τους πολίτες ανεξάρτητα από το τι ψήφισαν, οι οποίοι ζητούν σοβαρή ενημέρωση με συνέπεια. Σίγουρα συνοδεύεται από άγχος, ενώ πολλές φορές δεν είναι εύκολο ούτε για τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και μοιράζονται αυτή την καθημερινότητα. Ωστόσο, δεν θεωρώ ότι πρέπει να δραματοποιούμε τα πράγματα. Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες, που παλεύουν καθημερινά και αναγκάζονται να κάνουν δύο και τρεις δουλειές για να στηρίξουν τις οικογένειές τους. Γι’ αυτό δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα επιλέξουν να παραπονεθούν. Προτιμώ να θυμάμαι ότι η ευθύνη που έχουμε είναι πρωτίστως να εργαζόμαστε για να κάνουμε τη δική τους καθημερινότητα καλύτερη.

Ποιο χαρακτηριστικό σας θεωρείτε ότι σας βοήθησε περισσότερο στην πορεία σας;

Η προσαρμοστικότητα και η εργατικότητα.

Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο προσωπικό σας ελάττωμα; Αν δεν είχατε ακολουθήσει την πολιτική, πού πιστεύετε ότι θα βρισκόσασταν σήμερα;

Το δουλεύω πάρα πολύ και έχω βελτιωθεί, αλλά θέλω κι άλλη δουλειά με το θέμα της υπομονής. Αν δεν είχα πάρει τον δρόμο της πολιτικής, θα συνέχιζα να είμαι μάχιμος δικηγόρος. Αυτή είναι η δουλειά μου, άλλωστε, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Έχω δική μου δικηγορική εταιρεία, αλλά, λόγω της θέσης του υφυπουργού, βρίσκομαι σε αναστολή.

Ένας πολιτικός, Έλληνας ή ξένος, που θαυμάζετε;

Θεωρώ ότι ο μεγαλύτερος Έλληνας πολιτικός της Μεταπολίτευσης -από όσους ανήκουν πλέον στο παρελθόν- ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και από πολιτικούς στο εξωτερικό ο Ρόναλντ Ρέιγκαν.

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