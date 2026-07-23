Μαρινάκης: Μισή «κωλοτούμπα» από τον Τσίπρα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Snapshot Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε εξοπλιστικά ύψους 4,2 δισ. ευρώ και την Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων 2026-2030.

Η κυβέρνηση καταργεί τις περικοπές στις συντάξεις χηρείας που ίσχυαν μετά την τριετία για χιλιάδες συνταξιούχους, αποκαθιστώντας κοινωνικές αδικίες.

Οι μεταναστευτικές ροές μειώθηκαν σημαντικά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ αυξήθηκαν οι επιστροφές προσφύγων και μεταναστών.

Τιμάται η επέτειος της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι με έμφαση στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και των μέσων πυρόσβεσης.

Ψηφίστηκε νομοσχέδιο για την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία και τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών μέσω αξιοποίησης ανενεργών στρατοπέδων. Snapshot powered by AI

Η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ που ενέκρινε τα εξοπλιστικά αξίας 4,2 δισ. ευρώ, η θλιβερή επέτειος από τη φονική φωτιά στο Μάτι, αλλά και το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης βρέθηκαν στο επίκεντρο της ενημέρωσης των συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Απαντώντας σε ερωτήσεις και ειδικότερα τοποθετούμενος για τις θέσεις που διατύπωσε η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «κωλοτούμπα», που όπως είπε «αποτελεί πλήρη δικαίωση των θέσεων της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας και της κοινής λογικής».

Ο ίδιος υποστήριξε, πάντως, ότι η μετατόπιση του πρώην πρωθυπουργού δεν είναι ολοκληρωμένη: «Είναι, βέβαια, μισή η κωλοτούμπα. Αποδέχεται τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, αλλά δεν κάνει την άλλη μισή για το άρθρο 16, φαντάζομαι για να κλείσει το μάτι σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο», σημείωσε.

Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο Αλέξης Τσίπρας «καταγγέλλει έναν νόμο ο οποίος έχει πλέον εγκριθεί και ανοίγει ακόμη περισσότερες προοπτικές για τη χώρα».

Σχολιάζοντας πρόσφατη παρέμβαση του βουλευτή Γιώργου Βλάχου για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως«δεν καταλαβαίνω γιατί έχει ανοίξει αυτό το θέμα», είπε.

«Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Μιλάμε για ένα κόμμα που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί και για ένα υποθετικό ενδεχόμενο, να μην επιτευχθεί δηλαδή ο στόχος της αυτοδυναμίας», πρόσθεσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε παράλληλα τη συζήτηση περί προκαταβολικής διαπραγμάτευσης κυβερνητικών θέσεων. «Η πολιτική δεν είναι διαπραγμάτευση θέσεων. Το ζήτημα δεν είναι ποιος θα πάρει την καρέκλα», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα όσα ανέφερε το Στέιτ Ντιπαρτμεντ για τα F35 στην Τουρκία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «Πάγια τακτική μας είναι να μην σχολιάζουμε εξοπλιστικά προγράμματα άλλων χωρών αλλά να φροντίζουμε να κάνουμε τα καλύτερα δυνατά ώστε να ισχυροποιούμε σε όλα τα επίπεδα τη χώρα μας. Όπως και κάνουμε. Αυτό που μου διαβάσατε, αυτή την ανακοίνωση, να τη στείλετε αν μπορείτε ή να το κάνει κάποιος, στον ΣΥΡΙΖΑ 2, την ΕΛ.Α.Σ, το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, στα γραφεία του κυρίου Τσίπρα ο οποίος μιλούσε για «εθνική ήττα». Είπε ότι δεν είπαν ούτε οι εφημερίδες της Τουρκίας εκείνες τις ημέρες ο κ. Τσίπρας. Έχει να πει κάτι ο κύριος Τσίπρας; Είναι καλά; Έχει κάτι να απαντήσει που έσπευσε να μιλήσει για εθνική ήττα. Το ξαναλέω. Δική μας δουλειά είναι μόνο να ισχυροποιούμε τη χώρα και όσα μέχρι το 2019 ήταν όνειρα απατηλά, πλέον έχουν γίνει και με το παραπάνω και θα συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική. Από εκεί και πέρα, στείλτε το στον κύριο Τσίπρα και σε διάφορα μέσα ενημέρωσης που έχουν προεξοφλήσει πολλές εθνικές ήττες οι οποίες είναι στο φαντασιακό τους».

Για την πρόταση του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου για παραπομπή σε δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου για τα Τέμπη, τόνισε:

«Πρώτον, αυτό το οποίο είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης, με τον τρόπο που το είπε, αλλά και όλο αυτό το οποίο προσπαθούν κάποιοι να κάνουν, δεν έχει καμία σχέση με το υπό έρευνα και υπό αξιολόγηση από τη Δικαιοσύνη επίδικο ζήτημα. Είναι άλλο πράγμα το «μπάζωμα», το οποίο εντασσόταν στην ευρύτερη προσπάθεια της ομάδας, των κομμάτων και κάποιων μέσων ενημέρωσης της περιβόητης «ξυλολιάδας». Εκεί ήταν μια άλλη εντελώς ιστορία. Τι προσπαθούσαν να πείσουν; Ότι υπήρχε ένα παράνομο φορτίο, το οποίο κάποιοι μετέφεραν, με «ενορχηστρωτή» αυτής της συγκάλυψης τον Πρωθυπουργό της χώρας και δεν ξέρω κι εγώ ποιους άλλους, μαζί με εκείνους τους «λαθρέμπορους». Και επειδή θέλανε να «κουκουλώσουν αυτό το παράνομο φορτίο», «μπαζώσανε» το χώρο και αυτό ήταν το περιβόητο «μπάζωμα». Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ερευνά η Δικαιοσύνη. Έχω δώσει τις αντίστοιχες απαντήσεις σε εκείνη την φοβερή περίοδο των δύο μηνών, όπου έπαιζαν τα ρέστα τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κάποια μέσα ενημέρωσης για να πείσουν τον κόσμο για τη θεωρία του ξυλολίου, των χαμένων βαγονιών και του μπάζωμα τους.

Είναι άλλο πράγμα, λοιπόν, το μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη, το οποίο ως θεωρία έχει καταρρεύσει, γιατί έχουν καταρρεύσει όλα όσα είχαν ειπωθεί εκείνη την περίοδο. Και είναι άλλο πράγμα η έρευνα που κάνει η Δικαιοσύνη για το αν έγιναν σωστά οι ενέργειες και από ποιον έπρεπε να γίνουν και ποιος έπρεπε να κάνει τι και ποιος δεν έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει στο πεδίο τις συγκεκριμένες ώρες και ημέρες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άρα, η δήλωση του κυρίου Φλωρίδη και πολλές άλλες απαντήσεις που έχουμε δώσει διάφορα κυβερνητικά στελέχη ισχύουν στο ακέραιο. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, ως προς την έρευνα της Δικαιοσύνης για το πεδίο, έχουμε μια εισαγγελική πρόταση. Επίκειται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου και αναλόγως ποια θα είναι η απόφαση αυτή, ενδεχομένως να έχουμε για κάποιους, για κάποιον ή για κανέναν, θα το δούμε, αυτό έχει να κάνει με το τι θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο για τον κύριο Τριαντόπουλο αρχικώς, και τη σύγκληση του Ειδικού Δικαστηρίου. Η Δικαιοσύνη λοιπόν, στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, θα αποφασίσει αρχικώς σε επίπεδο δικαστικού συμβουλίου. Και τρίτον, το οποίο δεν έχει να κάνει με την υπόθεση αυτή, αλλά είναι μια νομίζω χρήσιμη τροφή για σκέψη.

Τελικά, είναι καλές για την αντιπολίτευση οι αποφάσεις, διατάξεις, προτάσεις των δικαστών ή εισαγγελέων του Αρείου Πάγου; Γιατί βλέπω από χθες πολλά κόμματα να κάνουν επίκληση στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ποιοι εισαγγελείς και αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου αρέσουν στην αντιπολίτευση και ποιοι όχι; Να φτιάξουμε έναν κατάλογο για να ξέρουμε και εμείς πώς να απαντάμε. Προφανώς η Δικαιοσύνη είναι μία. Προφανώς κάθε απόφαση, πρόταση, διάταξη είναι απολύτως σεβαστή. Δεν είναι δουλειά των πολιτικών δυνάμεων να πανηγυρίζουν στις μεν να καταδικάζουν ή να μιλούν για συγκάλυψη στις δε, αλλά αξίζει να προβληματιστεί ο κόσμος που μας βλέπει, για το πόσο υποκριτικά αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρά ζητήματα πολλά κόμματα, ενδεχομένως το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού συστήματος της χώρας, ως προς την αντιπολίτευση».

Η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου:

Συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και η Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων (2026-2030).

O υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και για τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες έχουν σημειώσει σημαντική μείωση, ενώ, ταυτόχρονα, σημειώνεται αύξηση των επιστροφών.

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Συμπληρώνονται σήμερα οκτώ χρόνια από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, τον Ιούλιο του 2018. Μια ανείπωτη τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 104 συμπολίτες μας, άφησε πίσω της πλήθος από τραυματίες και βύθισε τη χώρα μας στο πένθος.

Με σεβασμό τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων και η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειές τους, στους ανθρώπους που τραυματίστηκαν και σε εκείνους που εξακολουθούν να φέρουν τα σημάδια αυτής της τραγωδίας.

Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η επέτειος αυτή θα αποτελεί ημέρα μνήμης και βαθιάς περισυλλογής. Μια διαρκής υπενθύμιση της ευθύνης της Πολιτείας να ενισχύει την πρόληψη, να θωρακίζει την πολιτική προστασία και να διασφαλίζει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής παραμένει ύψιστη προτεραιότητα.

Με αυτή την ευθύνη ως οδηγό, τα τελευταία χρόνια ενισχύθηκαν σημαντικά οι δυνατότητες αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Το «112» σώζει καθημερινά δεκάδες ζωές. Το δυναμικό του Πυροσβεστικού Σώματος μέσα σε 6 χρόνια αυξήθηκε σε 18.804 στελέχη, τα εναέρια μέσα από 61 που ήταν το 2019 ανέρχονται πλέον σε 85 το 2026, ενώ τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης έφτασαν τα 4.299. Καθιερώθηκαν, ακόμη, οι εναέριες περιπολίες με drones, που επεμβαίνουν μέσα σε λίγα λεπτά απ’ την έναρξη μιας πυρκαγιάς.

Μόνο κατά το τρέχον έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 22 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί 595 διοικητικά πρόστιμα για πυρκαγιές, συνολικού ύψους άνω των 832.600 ευρώ. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 213 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, εκ των οποίων 187 αφορούσαν περιστατικά από αμέλεια και 26 από πρόθεση.

Η κλιματική κρίση μας φέρνει αντιμέτωπους με νέες και δύσκολες προκλήσεις και μας υπενθυμίζει ότι η προσπάθεια δεν σταματά ποτέ. Δεν εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά, ώστε η χώρα να είναι καλύτερα προετοιμασμένη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής να παραμένει στο επίκεντρο κάθε μας προσπάθειας.

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Στα 23 δισ. ευρώ διαμορφώνονται οι πόροι που θα διατεθούν για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030.

Πρόκειται για σχεδόν διπλάσιους πόρους σε σύγκριση με το αντίστοιχο Πρόγραμμα της περιόδου 2021-2025.

Θα αξιοποιηθούν για έργα που αφορούν δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία και κοινωνικές υποδομές, έργα ύδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, τεχνητή νοημοσύνη και καινοτομία. Παράλληλα, θα χρηματοδοτήσουν παρεμβάσεις για τη στέγαση, την αντιμετώπιση του δημογραφικού, την πράσινη μετάβαση και την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας.

Το Πρόγραμμα αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ιδιωτικών επενδύσεων.

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Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας, για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Τσίπρα - Κατρούγκαλου.

Περίπου 8.500 συνταξιούχοι χηρείας του δημοσίου τομέα που είχαν ήδη υποστεί τη μείωση της σύνταξής τους από το 70% στο 35%, με την πρόσφατη ψήφιση της σχετικής διάταξης θα δουν άμεσα τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%, δηλαδή να διπλασιάζεται.

Για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χηρείας του ιδιωτικού τομέα στους οποίους δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα οι παραπάνω περικοπές, που προβλέπονταν στο νόμο 4387/2016 Τσίπρα-Κατρούγκαλου, οι περικοπές αυτές δεν θα εφαρμοστούν καθότι καταργούνται με τις νέες διατάξεις και το Δημόσιο παραιτείται οριστικά από κάθε αναζήτηση αναδρομικών ποσών.

Επιπλέον, περίπου 122.000 συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν και τις δύο εθνικές συντάξεις και δεν θα περικοπεί η μία από τις δύο που προέβλεπε ο νόμος αυτός. Επιπλέον δεν θα αναζητηθεί κανένα ποσό αναδρομικά ούτε από αυτή την αιτία.

Τέλος, διασφαλίζεται ότι, τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και δικαιούνται συντάξεις λόγω θανάτου και από τους δύο, θα δουν να διπλασιάζεται το ποσό της εθνικής σύνταξης που λαμβάνουν.

«Καταργούμε μία μεγάλη κοινωνική αδικία δέκα ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

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Η μεταναστευτική πολιτική αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως αποτυπώνονται στα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Καταγράφεται μείωση των θαλάσσιων παράνομων αφίξεων κατά 27%, ενώ ειδικά στο Αιγαίο η μείωση φτάνει το 62%. Συνολικά, οι μεταναστευτικές ροές έχουν περιοριστεί κατά περισσότερο από 15%, σε συνέχεια της μείωσης κατά 21% που είχε καταγραφεί το 2025 σε σχέση με το 2024.

Παράλληλα, οι επιστροφές αυξήθηκαν κατά 21%, με τις αναγκαστικές να καταγράφουν αύξηση 40% και τις οικειοθελείς, μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, 23%.

Επιπλέον, το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε στο 39,7%, έναντι 58% το 2025 και 71% το 2024, αποτυπώνοντας τη συνεπή εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών εξέτασης των αιτημάτων.

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Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με το οποίο θεσμοθετούνται παρεμβάσεις για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και για τη στέγαση.

Μεταξύ άλλων, ενισχύεται ο θεσμός του προσωπικού βοηθού και αυξάνονται τα ηλικιακά όρια. Η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση καθιερώνεται ως μόνιμη πολιτική, καλύπτοντας 2.000 οικογένειες. Παράλληλα, προβλέπεται η αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτών κινητικότητας για τα άτομα με αναπηρία όρασης, ενώ η προσβασιμότητα εξελίσσεται σε εργαλείο αυτονομίας τόσο στο σπίτι όσο και στον χώρο εργασίας.

Στον τομέα της στέγασης, δημιουργούνται 2.000 κοινωνικές κατοικίες μέσω της αξιοποίησης ανενεργών στρατοπέδων, επιταχύνονται οι διαδικασίες αλλαγής χρήσης ακινήτων, διευρύνεται το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης και θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα για την κοινωνική κατοικία και τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

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