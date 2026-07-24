Βάσεις 2026: Ποιο τμήμα έπεσε στα 12.925 μόρια από 17.350 - Ποιο ανέβηκε πάνω από 7.500 μόρια

Η ανάλυση των βάσεων 2026 

Χρύσα Γρίβα

Βάσεις 2026: Ποιο τμήμα έπεσε στα 12.925 μόρια από 17.350 - Ποιο ανέβηκε πάνω από 7.500 μόρια
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Η Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο βάσεων το 2026 με αύξηση 7.570 μορίων, από 9.940 σε 17.510 μόρια.
  • Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Ναύπλιο κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση βάσεων, μειώθηκε κατά 6.725 μόρια από 15.825 σε 9.100 μόρια.
  • Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ υποχώρησε κατά 4.425 μόρια, με βάση τα 12.925 μόρια το 2026 από 17.350 το 2025.
  • Σημαντικές αυξήσεις βάσεων παρουσίασαν επίσης το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας και η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, με αυξήσεις 4.425 και 3.895 μορίων αντίστοιχα.
  • Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Σχολή Πυροσβεστών (κατηγορία Πολιτών) σημείωσαν μεγάλες μειώσεις βάσεων, κατά 4.230 και 3.300 μόρια αντίστοιχα.
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Εντυπωσιακές είναι οι μεταβολές στις βάσεις εισαγωγής ορισμένων πανεπιστημιακών τμημάτων για τις Πανελλήνιες 2026, σε σχέση με το 2025.

Ενδεικτικά, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (κατηγορία Πυροσβεστών), όπου η βάση αυξήθηκε κατά 7.570 μόρια, ενώ στον αντίποδα τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Ναύπλιο, με απώλειες 6.725 μορίων.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία των φετινών βάσεων πάντως είναι η θεαματική πτώση στη βάση εισαγωγής του Παιδαγωγικού Αθήνας, όπου από 17.350 μόρια που είχε διαμορφωθεί το 2025, φέτος έπεσε στα 12.925 - μειωμένη κατά 4.425 μόρια!

Βάσεις 2026: Οι 10 σχολές με τη μεγαλύτερη άνοδο

Τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε η Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (κατηγορία Πυροσβεστών), όπου η βάση εκτοξεύτηκε κατά 7.570 μόρια, από 9.940 το 2025 στα 17.510 μόρια το 2026.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, με άνοδο 4.425 μορίων, καθώς η βάση διαμορφώθηκε στα 13.555 μόρια από 9.130 πέρυσι.

Ακολουθεί η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Σώματα, η οποία κατέγραψε αύξηση 3.895 μορίων, με τη βάση να ανεβαίνει από 11.305 στα 15.200 μόρια. Σημαντική ήταν και η άνοδος σε άλλη κατηγορία εισαγωγής της ίδιας σχολής, όπου η βάση αυξήθηκε κατά 2.695 μόρια, φτάνοντας τα 15.750.

Ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση σημείωσε και το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ, με τη βάση να ανεβαίνει κατά 2.675 μόρια, από 12.100 στα 14.775.

Στη λίστα των μεγαλύτερων ανόδων βρίσκεται ακόμη η ΣΜΥΑ – Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης, με αύξηση 2.590 μορίων, καθώς και η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, όπου η βάση ενισχύθηκε κατά 2.575 μόρια, φτάνοντας τα 17.900.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στις Σέρρες, με άνοδο 2.450 μορίων, το Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ, με αύξηση 2.215 μορίων, και η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Όπλα, όπου η βάση ανέβηκε κατά 2.125 μόρια.

Βάσεις 2026: Οι 10 σχολές με τη μεγαλύτερη πτώση

Στον αντίποδα, αρκετά τμήματα παρουσίασαν σημαντική υποχώρηση στις βάσεις εισαγωγής σε σχέση με το 2025.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Ναύπλιο, όπου η βάση μειώθηκε κατά 6.725 μόρια, από 15.825 στα 9.100.

Ακολουθεί το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, με απώλειες 4.425 μορίων, καθώς η βάση διαμορφώθηκε στα 12.925 μόρια από 17.350 πέρυσι.

Σημαντική ήταν και η πτώση στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου η βάση υποχώρησε κατά 4.230 μόρια, από 14.720 στα 10.490.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Σχολή Πυροσβεστών (κατηγορία Πολιτών), με μείωση 3.300 μορίων, ενώ ακολουθεί το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με πτώση 2.460 μορίων.

Απώλειες κατέγραψε επίσης η ΣΜΥ – Σώματα, όπου η βάση μειώθηκε κατά 1.960 μόρια, καθώς και το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα, με πτώση 1.681 μορίων.

Την πρώτη δεκάδα των μεγαλύτερων μειώσεων συμπληρώνουν το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά, με πτώση 1.410 μορίων, το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας, με μείωση 1.400 μορίων, και το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου η βάση υποχώρησε κατά 1.340 μόρια.

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