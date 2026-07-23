Ανοδική τροχιά για τις βάσεις των στρατιωτικών σχολών - Τρεις στις 10 σχολές με τη μεγαλύτερη άνοδο

Η εικόνα των κενών θέσεων και των χαμηλών πτήσεων στις προτιμήσεις των υποψηφίων για τις στρατιωτικές σχολές φαίνεται πως περνά στο παρελθόν. Οι φετινές βάσεις στρατιωτικών σχολών αποτυπώνουν μια ξεκάθαρη στροφή των νέων προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, δικαιώνοντας τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ενίσχυση του κύρους και των κινήτρων φοίτησης.

Η θετική μεταβολή αποτυπώνεται ανάγλυφα στους αριθμούς. Την πρωτοκαθεδρία στην άνοδο κατέχει η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων στο τμήμα Σωμάτων, όπου σημειώθηκε εντυπωσιακό άλμα κατά 3.895 μόρια. Την ίδια εικόνα ισχυρής ανάκαμψης παρουσιάζει και η ειδική κατηγορία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων - Σώματα, η οποία κατέγραψε αύξηση κατά 2.695 μόρια.

Δεν πρόκειται όμως για μεμονωμένο φαινόμενο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Σχολή Μηχανικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) στην κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης σημείωσε θεαματική αύξηση κατά 2.590 μόρια, επιβεβαιώνοντας ότι το ενδιαφέρον για τις αεροπορικές ειδικότητες παραμένει εξαιρετικά υψηλό.

Πάντως, η συνολική εικόνα δεν στερείται αυξομειώσεων. Στον αντίποδα, η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) στο τμήμα Σωμάτων κατέγραψε τη μεγαλύτερη υποχώρηση, βλέποντας τα μόρια εισαγωγής να υποχωρούν κατά 1.960 μόρια.

Πώς άλλαξε το κλίμα στις στρατιωτικές σχολές

Πίσω από την άνοδο που παρουσιάζουν οι βάσεις στρατιωτικών σχολών βρίσκεται μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, βλέποντας τα προηγούμενα χρόνια τη φθίνουσα πορεία στις αιτήσεις, προχώρησε σε ουσιαστική αναμόρφωση του πλαισίου φοίτησης, με άμεση εφαρμογή μέτρων που άγγιξαν τόσο την καθημερινότητα όσο και την ακαδημαϊκή προοπτική των σπουδαστών.

Όπως ανακοινώθηκε κατά την παρουσίαση του σχετικού πακέτου ελαφρύνσεων και κινήτρων, ο διπλασιασμός της μηνιαίας αποζημίωσης των παραγωγικών σχολών λειτούργησε ως καταλύτης. Μαζί με το οικονομικό σκέλος, η σταδιακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και η διασύνδεση των σχολών με πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού έδωσαν νέο όραμα στους υποψηφίους. Οι σπουδαστές δεν βλέπουν πλέον απλώς μια σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά έναν σύγχρονο πυλώνα εκπαίδευσης με υψηλές ακαδημαϊκές προδιαγραφές και δυνατότητα πραγματοποίησης μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.

Την ίδια ώρα, η μέριμνα για τη στέγαση, η βελτίωση της σίτισης και η παροχή σύγχρονων τεχνολογικών μέσων διδασκαλίας απομάκρυναν τις αβεβαιότητες που είχαν συσσωρευτεί την προηγούμενη δεκαετία. Η αλλαγή αυτή αποδείχθηκε καθοριστική για δεκάδες οικογένειες, που έβλεπαν στο παρελθόν το κόστος των σπουδών να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα.

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