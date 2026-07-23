Βάσεις 2026: Πώς κινήθηκαν οι περιζήτητες σχολές - Πού ανέβηκαν και πού έπεσαν περισσότερο

Οι περιζήτητες σχολές διατήρησαν τις υψηλές επιδόσεις τους

Χρύσα Γρίβα

Βάσεις 2026: Πώς κινήθηκαν οι περιζήτητες σχολές - Πού ανέβηκαν και πού έπεσαν περισσότερο
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Οι Ιατρικές Σχολές κατέγραψαν άνοδο έως και 375 μόρια, με την Ιατρική Αθηνών να έχει τη υψηλότερη βάση στα 18.900 μόρια.
  • Οι Νομικές Σχολές παρουσίασαν σταθερότητα με μικρές μειώσεις στις βάσεις τους σε Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή.
  • Σχεδόν όλα τα τμήματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σημείωσαν σημαντικές αυξήσεις, με την Αρχιτεκτονική να διατηρεί την υψηλότερη βάση στα 20.995 μόρια.
  • Μεγάλες αυξήσεις βάσεων καταγράφηκαν σε πανεπιστημιακά τμήματα όπως Μηχανολόγοι Μηχανικοί στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και Αεροδιαστημική Επιστήμη στο ΕΚΠΑ.
  • Ορισμένα τμήματα όπως η Επιστήμη Φυτικής Παραγωγής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και τα Μουσικά Σπουδές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο είχαν σημαντικές μειώσεις στις βάσεις, που ξεπέρασαν τα 2.000 μόρια.
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Με μικρές μεταβολές στις σχολές υψηλής ζήτησης, αλλά και με εντυπωσιακές αυξήσεις ή μειώσεις σε αρκετά τμήματα, ανακοινώθηκαν οι Βάσεις 2026 για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια της χώρας.

Η εικόνα δείχνει ότι οι περιζήτητες σχολές διατήρησαν τις υψηλές επιδόσεις τους, ενώ σε αρκετές σχολές της περιφέρειας καταγράφηκαν μεγάλες διακυμάνσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασαν ακόμη και τα 2.000 ή 4.000 μόρια.

Αυξήθηκαν οι βάσεις στις Ιατρικές έως και 375 μόρια

Οι επτά Ιατρικές Σχολές της χώρας κατέγραψαν όλες άνοδο σε σχέση με το 2025, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη επιλογή των αριστούχων.

Η υψηλότερη βάση διαμορφώθηκε στην Ιατρική Αθηνών, όπου ο τελευταίος εισακτέος συγκέντρωσε 18.900 μόρια, αυξημένα κατά 125 μόρια σε σχέση με πέρυσι.

Ακολούθησαν:

Ιατρική Αθήνας 18.900 +125 μόρια

Ιατρική Θεσσαλονίκης 18.750 +175 μόρια

Ιατρική Πάτρας 18.745 +300 μόρια

Ιατρική Ιωαννίνων 18.525 +325 μόρια

Ιατρική Λάρισας 18.475 +375 μόρια

Ιατρική Ηρακλείου 18.425 +375 μόρια

Ιατρική Αλεξανδρούπολης 18.350 +375

Σταθερή εικόνα στις Νομικές

Οι Νομικές Σχολές κινήθηκαν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2025. Η Νομική Αθηνών παρέμεινε αμετάβλητη στα 17.875 μόρια, ενώ πολύ μικρές απώλειες σημειώθηκαν στις άλλες δύο σχολές:

Νομική Αθήνας: 17.875 (καμία μεταβολή)

Νομική Θεσσαλονίκης: 17.260 (-20 μόρια)

Νομική Κομοτηνής: 16.700 (-25 μόρια)

Άνοδος σχεδόν σε όλες τις σχολές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ανοδικά κινήθηκαν σχεδόν όλα τα τμήματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με σημαντικές αυξήσεις στις περισσότερες πολυτεχνικές σχολές.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στις:

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 20.995 +615

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 18.880 +490

Μηχανολόγων Μηχανικών 18.738 +610

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 18.590 +750

Χημικών Μηχανικών 18.455 +680

Πολιτικών Μηχανικών 18.088 +823

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών 16.870 +1.010

Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής 15.815 +1.100

Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών 14.700 +900

Η μεγαλύτερη βάση στο ΕΜΠ παρέμεινε εκείνη της Αρχιτεκτονικής, που άγγιξε τα 20.995 μόρια.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις του 2026

Εκτός των σχολών που επηρεάστηκαν από ειδικές κατηγορίες, σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν σε αρκετά πανεπιστημιακά τμήματα.

Ενδεικτικά:

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες): +2.450 μόρια

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο – Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο): +1.890 μόρια

ΕΚΠΑ – Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ψαχνά): +1.860 μόρια

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο – Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα): +1.910 μόρια

Οι μεγαλύτερες πτώσεις

Στον αντίποδα, ορισμένα τμήματα κατέγραψαν θεαματική πτώση των βάσεων.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στις:

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο – Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής: -4.230 μόρια

Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Μουσικών Σπουδών: -2.460 μόρια

ΣΜΥ – Σώματα: -1.960 μόρια

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Μαιευτικής: -1.681 μόρια

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Οικονομικών Επιστημών: -1.410 μόρια

ΕΚΠΑ – Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας: -1.400 μόρια

ΑΠΘ – Φυσικής: -1.340 μόρια

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