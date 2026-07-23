Βάσεις 2026: Με 19.710 μόρια «πέρασε» η πρώτη μαθήτρια στην Ιατρική

Snapshot Η Μαρία Μιχαέλα Χαιρέτη συγκέντρωσε 19.710 μόρια και κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

Η αριστούχος ανέφερε ότι η επιτυχία της αποτελεί την ύψιστη ικανοποίηση και τον μεγαλύτερο στόχο της.

Παρά το άγχος και τις αμφιβολίες, η μαθήτρια δούλεψε σκληρά και χρησιμοποίησε τις δυσκολίες ως κίνητρο για μεγαλύτερη προσπάθεια.

Η επιλογή της Ιατρικής έγινε συνειδητά και ανεξάρτητα από την οικογενειακή της παράδοση, λόγω της σημασίας του επαγγέλματος για τη ζωή και την υγεία.

Τόνισε ότι οι Πανελλαδικές δεν είναι ο μόνος δρόμος για επιτυχία και ότι η αξία του ατόμου δεν μετριέται μόνο με τα μόρια. Snapshot powered by AI

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Πανελλήνιων 2026 ανήκει στη Ρόδο. Η Μαρία - Μιχαέλα Χαιρέτη, συγκεντρώνοντας 19.710 μόρια, κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποιώντας το όνειρο που καλλιεργούσε εδώ και χρόνια.

Η αριστούχος μαθήτρια, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τη σπουδαία αυτή διάκριση, χαρακτηρίζοντάς την ως τη μεγαλύτερη επιτυχία που θα μπορούσε να πετύχει. «Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που θα μπορούσα να έχω ουσιαστικά. Είναι η ύψιστη ικανοποίηση», δήλωσε, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Παρά την εξαιρετική της επίδοση, η ίδια παραδέχεται ότι από τη διαδρομή προς την κορυφή δεν έλειπαν το άγχος και οι αμφιβολίες. Όπως εξήγησε, κάθε δύσκολη στιγμή λειτούργησε ως κίνητρο για ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια. «Ακόμα και στις στιγμές άγχους και αγωνίας, δούλεψα, διάβαζα και προσπάθησα παραπάνω, για να πετύχω τον στόχο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το επάγγελμα του ιατρού είναι λειτούργημα»

Η επιλογή της Ιατρικής δεν ήταν τυχαία. Αν και μεγάλωσε σε οικογένεια γιατρών, ξεκαθαρίζει ότι η απόφαση ήταν αποκλειστικά δική της, καθώς από μικρή αντιλήφθηκε τη σημασία του λειτουργήματος που επιτελεί ένας γιατρός.

«Το επάγγελμα του ιατρού είναι λειτούργημα, δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα. Με το έργο του ένας γιατρός συμβάλλει στην προάσπιση του πολυτιμότερου αγαθού μας, που είναι η ζωή και η υγεία μας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, παρότι οι δύο γονείς της είναι γιατροί, η επιλογή της έγινε συνειδητά και με βάση τη δική της επιθυμία.

Ωστόσο, εκείνο που κάνει ακόμη πιο ξεχωριστή τη στάση της είναι το μήνυμα που στέλνει στους συνομηλίκους της. Παρότι βρίσκεται πλέον στην κορυφή, δεν αντιμετωπίζει τις Πανελλαδικές ως τη μοναδική ευκαιρία επιτυχίας.

«Οι Πανελλαδικές δεν είναι ο μόνος δρόμος για τη ζωή και η αξία και οι δυνατότητες του καθενός δεν μετρούνται μόνο με τα μόρια. Όποιος προσπαθήσει αρκετά μπορεί να πετύχει τα όνειρα και τους στόχους του», τόνισε.

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