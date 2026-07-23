Βάσεις 2026: Με 19.710 μόρια «πέρασε» η πρώτη μαθήτρια στην Ιατρική

Η αριστούχος μαθήτρια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τη σπουδαία αυτή διάκριση

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Βάσεις 2026: Με 19.710 μόρια «πέρασε» η πρώτη μαθήτρια στην Ιατρική
ΠΑΙΔΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Μαρία Μιχαέλα Χαιρέτη συγκέντρωσε 19.710 μόρια και κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.
  • Η αριστούχος ανέφερε ότι η επιτυχία της αποτελεί την ύψιστη ικανοποίηση και τον μεγαλύτερο στόχο της.
  • Παρά το άγχος και τις αμφιβολίες, η μαθήτρια δούλεψε σκληρά και χρησιμοποίησε τις δυσκολίες ως κίνητρο για μεγαλύτερη προσπάθεια.
  • Η επιλογή της Ιατρικής έγινε συνειδητά και ανεξάρτητα από την οικογενειακή της παράδοση, λόγω της σημασίας του επαγγέλματος για τη ζωή και την υγεία.
  • Τόνισε ότι οι Πανελλαδικές δεν είναι ο μόνος δρόμος για επιτυχία και ότι η αξία του ατόμου δεν μετριέται μόνο με τα μόρια.
Snapshot powered by AI

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Πανελλήνιων 2026 ανήκει στη Ρόδο. Η Μαρία - Μιχαέλα Χαιρέτη, συγκεντρώνοντας 19.710 μόρια, κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποιώντας το όνειρο που καλλιεργούσε εδώ και χρόνια.

Η αριστούχος μαθήτρια, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τη σπουδαία αυτή διάκριση, χαρακτηρίζοντάς την ως τη μεγαλύτερη επιτυχία που θα μπορούσε να πετύχει. «Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που θα μπορούσα να έχω ουσιαστικά. Είναι η ύψιστη ικανοποίηση», δήλωσε, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Παρά την εξαιρετική της επίδοση, η ίδια παραδέχεται ότι από τη διαδρομή προς την κορυφή δεν έλειπαν το άγχος και οι αμφιβολίες. Όπως εξήγησε, κάθε δύσκολη στιγμή λειτούργησε ως κίνητρο για ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια. «Ακόμα και στις στιγμές άγχους και αγωνίας, δούλεψα, διάβαζα και προσπάθησα παραπάνω, για να πετύχω τον στόχο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το επάγγελμα του ιατρού είναι λειτούργημα»

Η επιλογή της Ιατρικής δεν ήταν τυχαία. Αν και μεγάλωσε σε οικογένεια γιατρών, ξεκαθαρίζει ότι η απόφαση ήταν αποκλειστικά δική της, καθώς από μικρή αντιλήφθηκε τη σημασία του λειτουργήματος που επιτελεί ένας γιατρός.

«Το επάγγελμα του ιατρού είναι λειτούργημα, δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα. Με το έργο του ένας γιατρός συμβάλλει στην προάσπιση του πολυτιμότερου αγαθού μας, που είναι η ζωή και η υγεία μας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, παρότι οι δύο γονείς της είναι γιατροί, η επιλογή της έγινε συνειδητά και με βάση τη δική της επιθυμία.

Ωστόσο, εκείνο που κάνει ακόμη πιο ξεχωριστή τη στάση της είναι το μήνυμα που στέλνει στους συνομηλίκους της. Παρότι βρίσκεται πλέον στην κορυφή, δεν αντιμετωπίζει τις Πανελλαδικές ως τη μοναδική ευκαιρία επιτυχίας.

«Οι Πανελλαδικές δεν είναι ο μόνος δρόμος για τη ζωή και η αξία και οι δυνατότητες του καθενός δεν μετρούνται μόνο με τα μόρια. Όποιος προσπαθήσει αρκετά μπορεί να πετύχει τα όνειρα και τους στόχους του», τόνισε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άνοιγμα Δούρου σε Κοτζιά - Τι είπαν σε τηλεφωνική επικοινωνία

12:56ANNOUNCEMENTS

Οι ευρωπαϊκοί αγώνες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού με προσφορές και ενισχυμένες αποδόσεις* στο Pamestoixima.gr

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης

12:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

12:50LIFESTYLE

Φωτεινή Ψυχίδου - Δημήτρης Κοργιαλάς: Βάφτισαν τον 9χρονο γιο τους στη Ναύπακτο - Οι εικόνες από το μυστήριο

12:48LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιο δελτίο τερματίζει πρώτο στην καρδιά του καλοκαιριού;

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου 2026: Ανοιχτά για το κοινό με δωρεάν είσοδο μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι

12:43WHAT THE FACT

Σύγκρουση στη Ζώνη των Αστεροειδών ίσως προκάλεσε πλανητικό βομβαρδισμό πριν από 800 εκατ. χρόνια

12:37ANNOUNCEMENTS

Κάνε το επόμενο βήμα στις ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Νταλίκα στην Αίγυπτο σώζει από ανατροπή φορτηγό που του έσκασε το λάστιχο

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Σε πλήρη λειτουργία ο Αυτοκινητόδρομος Ε65: Η διαδρομή Αθήνα-Γρεβενά θα γίνεται σε 4 ώρες

12:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Με 19.710 μόρια «πέρασε» η πρώτη μαθήτρια στην Ιατρική - «Η αξία του καθενός δεν μετριέται μόνο με τα μόρια»

12:29ΥΓΕΙΑ

Ιστορική στιγμή: Ανθρωποειδή ρομπότ χειρουργούν ζώα – Απίστευτες εικόνες

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Γιατί δεν είχε απελαθεί ο Αιγύπτιος, αφού ήταν σεσημασμένος

12:22ΠΑΙΔΕΙΑ

Σοφία Ζαχαράκη: «Ένας μεγάλος στόχος γίνεται σήμερα πραγματικότητα» - Το μήνυμά της μετά την ανακοίνωση των βάσεων

12:21ΕΘΝΙΚΑ

ΚΥΣΕΑ: Πράσινο σε εξοπλιστικά €4,2 δισ. και στην Ασπίδα του Αχιλλέα

12:16ΥΓΕΙΑ

Στο νοσοκομείο λόγω καύσωνα και νέοι – Νόμιζαν ότι θα γλιτώσουν την αφυδάτωση με ενεργειακά ποτά

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική «θύελλα» στη Γερουσία για τον πόλεμο στο Ιράν: Στο «μικροσκόπιο» ο Πιτ Χέγκσεθ - «Eσείς αποτύχατε, όχι οι στρατιώτες στην πρώτη γραμμή»

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρας βαμμένος «Τζόκερ» χόρευε με το εσώρουχο και βούτηξε στον Θερμαϊκό– Δείτε βίντεο

12:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Finos Film: «30 χρόνια χωρίς την Αλίκη» -Το συγκινητικό αφιέρωμα της στις αξέχαστες ταινίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Δείτε αναλυτικά όλες τις σχολές

11:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Σε ποιες σχολές ο τελευταίος «πέρασε» με λίγο πάνω από 7.000 μόρια - Σε ποια από αυτές ο πρώτος είχε 19.010 μόρια

11:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο 48ωρο

12:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Αυτός είναι ο 28χρονος Αιγύπτιος που δολοφόνησε τον γνωστό ποινικολόγο

11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Πρωτοφανής η αγριότητα του 28χρονου δράστη -Έσπασε το χέρι του από τα χτυπήματα

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι εμφανίζονται ως εκδικητές της Τροίας με αφορμή την «Οδύσσεια»: Ο Μωάμεθ ο κατακτητής, η Καλλίπολη και οι ««Δούρειοι Ίπποι»

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ταύρος 900 κιλών εισέβαλε σε μπαρ στην Ισπανία - Η αντίδραση του σερβιτόρου απέτρεψε τα χειρότερα - Βίντεο

14:03ΚΟΣΜΟΣ

'Ελον Μασκ: Λέει «ναι» σε πρόταση 100 εκατ.δολαρίων για να γυριστεί η «Οδύσσεια» στα ελληνικά με σκηνοθέτη τον Μελ Γκίμπσον

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: «Η μια κόρη είδε μόνο τα πόδια του και τα αίματα, ευτυχώς γιατί δεν αντεχόταν απ' ό,τι μου είπαν» -Η συγκλονιστική μαρτυρία του αδελφού του

09:27WHAT THE FACT

Έριξαν 60.000 λίτρα χλωρίνης και χρωστικής στις ακτές των ΗΠΑ: Ένα χρόνο μετά, το πείραμα έφερε καλά νέα

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική αλλαγή με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας - Οι 9 περιοχές υψηλού κινδύνου

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Γιατί δεν είχε απελαθεί ο Αιγύπτιος, αφού ήταν σεσημασμένος

09:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: «Τσακωθήκαμε, τον χτύπησα και έφυγα» - Η κυνική ομολογία του Αιγύπτιου δολοφόνου

14:56WHAT THE FACT

Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Estofex: Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στην Ελλάδα – Ποιες περιοχές μπαίνουν στο επίκεντρο

12:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Με 19.710 μόρια «πέρασε» η πρώτη μαθήτρια στην Ιατρική - «Η αξία του καθενός δεν μετριέται μόνο με τα μόρια»

11:05ΕΥ ΖΗΝ

Οδηγούσε για 28 χρόνια με κλειστό παράθυρο - Πώς επηρεάστηκε το πρόσωπό του

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουλίου: Πότε θα φωτιστεί ο ουρανός με το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

11:08WHAT THE FACT

Στο μυαλό του Νόλαν: Όταν η Παγώνη γίνεται Ωραία Ελένη, ο ροζ πάνθηρας είναι μπλε, η Ριάνα Σακελλαρίου και οι δίδυμοι πύργοι... ένας

19:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις που «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη - «Θα τα πληρώσει το εκκλησιαστικό συμβούλιο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ