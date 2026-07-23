Σοφία Ζαχαράκη: Το μήνυμα μετά τις ανακοινώσεις των βάσεων - «Ένας στόχος γίνεται πραγματικότητα»

Snapshot Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, από το σχολείο τους ή με SMS αν είχαν δηλώσει κινητό.

Η υπουργός τόνισε ότι τα αποτελέσματα αποτελούν σημαντικό σταθμό, αλλά δεν καθορίζουν την αξία ή τη μελλοντική πορεία των υποψηφίων.

Διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν πολλές επιλογές και ευκαιρίες μετά τα αποτελέσματα, ανεξάρτητα από το αν ήταν τα αναμενόμενα.

Ευχαρίστησε τους υποψηφίους για την προσπάθεια και αναγνώρισε τη στήριξη των οικογενειών και των εκπαιδευτικών. Snapshot powered by AI

Με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και των αποτελεσμάτων για τις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, απηύθυνε μήνυμα προς τους υποψηφίους, συγχαίροντάς τους για την προσπάθειά τους και υπογραμμίζοντας ότι οι εξετάσεις αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό, αλλά όχι τον μοναδικό που καθορίζει την πορεία τους.

Η υπουργός ενημέρωσε ότι οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματά τους με τρεις τρόπους: μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών του υπουργείου Παιδείας, από το σχολείο τους ή με SMS, εφόσον είχαν δηλώσει τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.

https://www.instagram.com/reel/DbIOzHvt1xx/

Αναλυτικά το μήνυμα της Σοφίας Ζαχαράκη:

«Μόλις ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τα αποτελέσματα για τις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματά σας με τρεις τρόπους:

Από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού: Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: results.it.minedu.gov.gr Για τις Δημόσιες ΣΑΕΚ: michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr Από το σχολείο σας. Με SMS, εφόσον είχατε δηλώσει τον αριθμό του κινητού σας.

Γνωρίζουμε ότι πολλοί και πολλές από εσάς περιμένατε αυτή τη στιγμή με μεγάλη αγωνία.

Για πολλές και πολλούς, ένας μεγάλος στόχος γίνεται σήμερα πραγματικότητα. Για κάποιους άλλους, τα αποτελέσματα ίσως να μην ήταν εκείνα που προσδοκούσαν.

Το σημερινό αποτέλεσμα αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό, δεν καθορίζει όμως την αξία, τις δυνατότητες ή τη διαδρομή κανενός. Μπροστά σας ανοίγονται επιλογές και ευκαιρίες. Ίσως περισσότερες από όσες μπορείτε να δείτε σήμερα.

Συγχαρητήρια σε όλες και όλους για την προσπάθεια, την επιμονή και τη δύναμη που δείξατε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις οικογένειές σας και στους εκπαιδευτικούς, που στάθηκαν δίπλα σας σε όλη αυτή τη διαδρομή.»

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