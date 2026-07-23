Βάσεις 2026: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα - Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι για τη σχολή εισαγωγής

Snapshot Οι βάσεις εισαγωγής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ανακοινώθηκαν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά στις 23 Ιουλίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τη σχολή εισαγωγής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας ή μέσω SMS, αν είχαν εγγραφεί στη σχετική εφαρμογή.

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο αναμένεται μικρή μείωση των βάσεων, κυρίως για τις σχολές Νομικής και Ψυχολογίας.

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο προβλέπεται άνοδος των βάσεων λόγω καλύτερων επιδόσεων στα Μαθηματικά και τη Φυσική.

Στο 3ο και 4ο επιστημονικό πεδίο αναμένονται αντίστοιχα άνοδος στις Ιατρικές σχολές και ήπιες αυξομειώσεις στις σχολές Οικονομίας και Πληροφορικής. Snapshot powered by AI

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά αναρτήθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, σήμερα Πέμπτη 23 Ιουλίου στις 11:00 το πρωί, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τη σχολή στην οποία εισάγονται είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα αρχικά των προσωπικών τους στοιχείων, είτε μέσω SMS στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον είχαν εγγραφεί εγκαίρως στη σχετική εφαρμογή.

Πού εκτιμάται ότι θα κινηθούν οι βάσεις

Όσον αφορά την διαμόρφωση των βάσεων εισαγωγής, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, στο 1ο επιστημονικό πεδίο αναμένεται μικρή υποχώρηση των βάσεων, η οποία θα επηρεάσει κυρίως τις περιζήτητες σχολές της Νομικής και της Ψυχολογίας. Αντίθετα, στο 2ο επιστημονικό πεδίο, το οποίο περιλαμβάνει τις Πολυτεχνικές Σχολές, οι αισθητά καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων στα μαθήματα της Φυσικής και των Μαθηματικών αναμένεται να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό, πιέζοντας τις βάσεις ανοδικά στις σχολές υψηλής ζήτησης.

Παρόμοια εικόνα ανόδου εκτιμάται ότι θα καταγραφεί και στο 3ο επιστημονικό πεδίο, όπου οι Ιατρικές Σχολές αναμένεται να κινηθούν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι. Τέλος, στο 4ο επιστημονικό πεδίο, που αφορά τις σχολές Οικονομίας και Πληροφορικής, οι εκτιμήσεις των ειδικών κάνουν λόγο για ήπιες αυξομειώσεις στις βάσεις εισαγωγής, ανάλογα με την ζήτηση των τμημάτων.

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