Καταγγελία για τις Πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ: Παραδέχθηκαν το λάθος και το χαριστικό «άριστα»

Μέρες μετά τη δημοσιοποίηση του ζητήματος από το Newsbomb.gr, ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) επιμένει πως δεν επηρεάστηκε το αδιάβλητο, παρότι δύο υποψήφιοι βαθμολογήθηκαν με άριστα σε ένα από τα 4 μαθήματα

Χρύσα Γρίβα

Καταγγελία για τις Πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ: Παραδέχθηκαν το λάθος και το χαριστικό «άριστα»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων παραδέχθηκε λάθος στη διανομή θεμάτων σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ και έδωσε άριστα σε δύο υποψηφίους ως διόρθωση.
  • Το αδιάβλητο των Πανελλαδικών εξετάσεων θεωρείται ανέπαφο, καθώς δεν υπήρξε διαρροή θεμάτων πριν την εξέταση.
  • Το Υπουργείο Παιδείας διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τη διερεύνηση του περιστατικού και την απόδοση ευθυνών.
  • Η απόδοση της μέγιστης βαθμολογίας αντί επανεξέτασης των δύο υποψηφίων προκαλεί ερωτήματα για την ίση μεταχείριση.
  • Η ανακοίνωση του λάθους έγινε μετά το πέρας των εξετάσεων για να διατηρηθεί η ψυχολογική σταθερότητα των υποψηφίων.
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Μέρες μετά τη δημοσιοποίηση του ζητήματος από το Newsbomb.gr, ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) παραδέχεται επισήμως ότι έγινε λάθος στη διανομή θεμάτων σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες 2026 και ότι οι δύο υποψήφιοι που επηρεάστηκαν βαθμολογήθηκαν με άριστα, ως «θεραπεία». Παράλληλα, ωστόσο, επιμένει πως το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων δεν επηρεάστηκε, καθώς - όπως υποστηρίζει - δεν υπήρξε διαρροή θεμάτων πριν από την έναρξη της εξέτασης.

Στην ανακοίνωσή του, ο Ε.Ο.Ε. επιβεβαιώνει ότι κατά την εξέταση του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ, δύο υποψήφιοι έλαβαν εκ παραδρομής τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των Γενικών Λυκείων, στα οποία οι μαθητές των ΓΕΛ είχαν ήδη εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα.

Ως λύση για τη «θεραπεία της διοικητικής αστοχίας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων αποφάσισε να αποδώσει τη μέγιστη βαθμολογία στα δύο συγκεκριμένα γραπτά, ενώ το υπουργείο Παιδείας διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τη διερεύνηση του περιστατικού και την απόδοση ευθυνών.

Ωστόσο, η επιλογή της βαθμολόγησης με άριστα αντί άλλης λύσης προκαλεί εύλογα ερωτήματα ως προς την ίση μεταχείριση των υποψηφίων. Ιδιαίτερα όταν, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, ένας από τους δύο μαθητές που έλαβαν βαθμολογία 100 στο συγκεκριμένο μάθημα είχε επιδόσεις 11, 7 και 11 (με άριστα το 100) στα υπόλοιπα τρία πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Στην ανακοίνωσή του, ο Ε.Ο.Ε. υποστηρίζει ότι το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων αφορά αποκλειστικά την αποτροπή διαρροής θεμάτων πριν από την έναρξη της εξέτασης, γεγονός που –όπως επισημαίνει– δεν συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τον λόγο αυτό θεωρεί ότι το κύρος της εξεταστικής διαδικασίας δεν επηρεάστηκε.

Παρά ταύτα, παραμένει αναπάντητο γιατί οι δύο υποψήφιοι δεν κλήθηκαν να εξεταστούν εκ νέου στο μάθημα, αλλά επελέγη η λύση της αυτόματης απόδοσης της ανώτατης βαθμολογίας, ανεξάρτητα από την πραγματική τους επίδοση. Η απόφαση αυτή εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο υπηρετεί την αρχή της ισονομίας μεταξύ όλων των υποψηφίων και αν αποτελεί την πλέον πρόσφορη αντιμετώπιση μιας τόσο σοβαρής διοικητικής αστοχίας.

Σύμφωνα με τον Ε.Ο.Ε., η επιλογή να μην υπάρξει δημόσια ανακοίνωση κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων έγινε προκειμένου να διατηρηθεί η ηρεμία και η ψυχολογική σταθερότητα των υποψηφίων και των οικογενειών τους, καθώς εκτιμήθηκε ότι οποιαδήποτε δημοσιοποίηση του περιστατικού θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το κλίμα της εξεταστικής διαδικασίας.

Η ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων

«Με αφορμή μεμονωμένο συμβάν σε εξεταστικό κέντρο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) κατά την εξέταση του μαθήματος "Νέα Ελληνικά", ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.), ως αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή για τη διασφάλιση της ποιότητας και του αδιάβλητου των εξετάσεων, επισημαίνει τα ακόλουθα:

Η έννοια του αδιάβλητου των Πανελλαδικών Εξετάσεων αφορά αποκλειστικά την αποτροπή της διαρροής των θεμάτων πριν από την έναρξη της εξέτασης, γεγονός που θα οδηγούσε σε άνιση μεταχείριση των υποψηφίων. Δεν υπήρξε καμία απολύτως διαρροή θεμάτων.

Το σφάλμα εντοπίζεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι σε Εξεταστικό Κέντρο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) διανεμήθηκαν σε δύο (2) υποψηφίους τα θέματα του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), στα οποία η αντίστοιχη κατηγορία είχε ήδη εξεταστεί κατά την προηγούμενη ημέρα.

Το εν λόγω σφάλμα αντιμετωπίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την κατεπείγουσα εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) προς πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού και απόδοση των ευθυνών. Η απόδοση της μέγιστης βαθμολογίας στα συγκεκριμένα δύο γραπτά συνιστά μια αναγκαία ενέργεια, η οποία φέρει τον χαρακτήρα εξαιρετικής ρύθμισης για τη θεραπεία της προκληθείσας διοικητικής αστοχίας άνευ υπαιτιότητας των υποψήφιων. Η απόφαση ελήφθη από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Η διαχείριση του ζητήματος κατά την έναρξη της εξεταστικής περιόδου επέβαλε τη διατήρηση της ηρεμίας και της ψυχολογικής σταθερότητας όλων των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Οποιαδήποτε δημόσια ανακοίνωση εν μέσω των εξετάσεων θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το κλίμα της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων.

Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων επικυρώνει για μία ακόμη χρονιά την επιτυχή, ομαλή διεξαγωγή και το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων και εγγυάται τη σταθερότητα του θεσμού και την απόλυτη προστασία των δικαιωμάτων όλων των υποψηφίων».

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