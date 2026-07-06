Καταγγελία για τις Πανελλαδικές: Βαθμολόγησαν μαθητές ΕΠΑΛ με 100 επειδή τους δόθηκαν λάθος θέματα!

Πρωτοφανές περιστατικό σύμφωνα με τους καταγγέλοντες - Γονείς κινούνται νομικά, τι αναφέρουν οι πληροφορίες του Newsbomb

Σωτήρης Σκουλούδης

Καταγγελία για τις Πανελλαδικές: Βαθμολόγησαν μαθητές ΕΠΑΛ με 100 επειδή τους δόθηκαν λάθος θέματα!
ΕΛΛΑΔΑ
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Ένα πρωτοφανές για τα χρονικά των Πανελλαδικών Εξετάσεων περιστατικό έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και νομικές κινήσεις γονέων. Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων αλλά και εκπαιδευτικών, σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, δόθηκαν στους υποψηφίους τα θέματα των ΓΕΛ, τα οποία είχαν ήδη διαγωνιστεί οι μαθητές των Γενικών Λυκείων την προηγούμενη ημέρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το υπουργείο Παιδείας, αντί να διατάξει επανάληψη της εξέτασης, επέλεξε να βαθμολογηθούν τα συγκεκριμένα γραπτά με άριστα «100» προκειμένου να κλείσει γρήγορα το ζήτημα, απόφαση που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων. Το θέμα έφτασε και στη Βουλή.

Η «γκάφα» φέρεται να έγινε γνωστή στο υπουργείο Παιδείας την ίδια ημέρα, στις 30 Μαΐου, όταν υποψήφια από το συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο προσήλθε στο υπουργείο και ζήτησε εξηγήσεις για ποιο λόγο της δόθηκαν τα θέματα των ΓΕΛ αντί των θεμάτων των ΕΠΑΛ.

To Newsbomb επικοινώνησε με το Υπουργείο Παιδείας και η ενημέρωση ήταν ότι το θέμα «βρίσκεται υπό διερεύνηση».

Η καθολική βαθμολόγηση με άριστα για τους 100 περίπου μαθητές που εξετάστηκαν στα λάθος θέματα θεωρείται από πολλούς ως κατάφωρη αδικία σε βάρος των υπολοίπων υποψηφίων των ΕΠΑΛ, οι οποίοι διαγωνίστηκαν κανονικά στα προβλεπόμενα θέματα και βαθμολογήθηκαν με βάση την πραγματική τους επίδοση. Ήδη γονείς έχουν κινηθεί ή προτίθενται να κινηθούν νομικά, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση αυτή αλλοιώνει τον ανταγωνισμό και επηρεάζει τις βάσεις εισαγωγής.

Γιολάντα Παζάρσκη: «Δεν μπορεί να έγινε λάθος – είναι πειθαρχικό αδίκημα»

Μιλώντας στο Newsbomb, η Γιολάντα Παζάρσκη, πρόεδρος της Ένωσης Β’ ΕΛΤΕ Θεσσαλονίκης και γραμματέας της ΟΛΤΕΕ (Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης), τονίζει ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας στις Πανελλαδικές είναι τόσο αυστηρά, ώστε «δεν μπορεί να γίνει λάθος» αυτού του είδους. Όπως εξηγεί, η διαδικασία θεωρείται αδιαβλητή: οι επιτηρητές ενημερώνονται εκ των προτέρων από την επιτροπή για τα θέματα και καλούνται να τα ελέγξουν πριν παραδοθούν στους μαθητές, ενώ η λήψη των θεμάτων γίνεται με ειδικούς κωδικούς, διασφαλίζοντας ότι τα θέματα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ δεν διασταυρώνονται.

Η κ. Παζάρσκη σημειώνει ότι έχει υπάρξει «άλλη μία φορά κάτι αντίστοιχο», αλλά τότε επρόκειτο για λάθος στα θέματα και όχι για χρήση θεμάτων που είχαν ήδη δοθεί την προηγούμενη ημέρα σε άλλο τύπο σχολείου.

Αυτό που την εντυπωσιάζει –και την ανησυχεί, εφόσον ισχύουν οι σοβαρές καταγγελίες οι οποίες διερευνώνται– είναι η «λύση» που επιλέχθηκε αυτή τη φορά, δηλαδή να βαθμολογηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι μαθητές με άριστα, και μάλιστα τόσο γρήγορα, χωρίς προηγουμένως να αναζητηθούν οι ευθύνες. Όπως λέει, «αυτό είναι πειθαρχικό αδίκημα, πρέπει να περάσουν όλοι από πειθαρχικό», καθώς τα θέματα περνούν από πολλά μάτια και στάδια ελέγχου και δεν είναι δυνατόν να μη διαπίστωσε κανείς το λάθος, ώστε να χρειαστεί να το καταγγείλει μόνο μία μαθήτρια.

Η ίδια προαναγγέλλει ότι η ΟΛΤΕΕ σκοπεύει να εκδώσει σχετική ανακοίνωση, επιμένοντας ότι θα έπρεπε πρώτα να αναζητηθούν ευθύνες και μετά να αποφασιστεί η όποια λύση. Επισημαίνει ότι η επιλογή της καθολικής βαθμολόγησης με 100 «πλήττει τους μαθητές όλης της Ελλάδας», καθώς τα 100 μόρια που δόθηκαν στους συγκεκριμένους υποψηφίους ανεβάζουν τεχνητά τις βάσεις. Δηλώνει δε ότι γνωρίζει ήδη γονείς μαθητών που έχουν προβεί ή προτίθενται άμεσα να προβούν σε αγωγές, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά τους αδικούνται ευθέως.

«Τα θέματα των ΓΕΛ δεν φτάνουν ποτέ στα ΕΠΑΛ»

Αναφερόμενη ειδικά στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αχαρνών, η κ. Παζάρσκη υπογραμμίζει ότι στο μάθημα των Νέων Ελληνικών δόθηκαν τα θέματα των ΓΕΛ που είχαν εξεταστεί μία μέρα νωρίτερα. Τονίζει ότι «δεν θα μπορούσε να γίνει μπερδεμα» γιατί τα θέματα των ΓΕΛ «δεν φτάνουν ποτέ στα ΕΠΑΛ για κανέναν λόγο», γεγονός που καθιστά ακόμη πιο βαριά την υπόθεση και ενισχύει τα ερωτήματα για το πώς βρέθηκαν τα συγκεκριμένα θέματα σε άλλο σχολείο και τύπο λυκείου.

«Πάει στο μυαλό μας ότι μπορεί να έγινε επίτηδες όλο αυτό για να ευνοηθούν κάποιοι», λέει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι είναι «λυπηρό» το ενδεχόμενο να έχουν εμπλακεί σε μια τέτοια υπόθεση και εκπαιδευτικοί συνάδελφοι. Η ίδια σημειώνει ότι η τόσο γρήγορη λύση του υπουργείου, με το άριστα σε όλους, «γεννά υποψίες» και ζητά από το υπουργείο Παιδείας να διερευνήσει σε βάθος την υπόθεση και να αποδώσει ευθύνες, ώστε να προστατευτεί το κύρος των Πανελλαδικών Εξετάσεων και να μην εμπεδώνεται η εντύπωση ότι για κάποιους υποψηφίους ισχύουν διαφορετικοί κανόνες.

Χιονάς Παπαδόπουλος: «Διόρθωσαν ένα λάθος με ένα χειρότερο λάθος»

Ο Χιονάς Παπαδόπουλος, πρόεδρος της ΟΛΤΕΕ, περιγράφει στο Newsbomb την πρώτη του αντίδραση όταν ενημερώθηκε για το περιστατικό: «Όταν το έμαθα δεν πίστευα στα αυτιά μου», λέει, τονίζοντας ότι η εμπειρία του από τη διαδικασία των Πανελλαδικών τον είχε πείσει για το πόσο αδιάβλητη είναι, με τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα και τους ελέγχους από πολλά πρόσωπα. Ωστόσο, όπως παραδέχεται, «παρόλα αυτά δόθηκαν λάθος θέματα», γεγονός που για τον ίδιο συνιστά θεσμικό σοκ και απαιτεί πλήρη, θεσμική διερεύνηση.

Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρει ότι η ΟΛΤΕΕ ερευνά ήδη την υπόθεση και αναμένει την επίσημη θέση του υπουργείου Παιδείας, η οποία, όπως σημειώνει, δεν έχει ακόμη δοθεί, παρά τις σοβαρές καταγγελίες και τις πληροφορίες ότι γονείς έχουν κινηθεί νομικά. Κατηγορεί το υπουργείο ότι «διόρθωσε ένα λάθος με ένα χειρότερο λάθος», επιλέγοντας να βάλει άριστα σε όλους τους μαθητές που ενεπλάκησαν στο περιστατικό, επισημαίνοντας όμως ότι οι ίδιοι οι μαθητές «φυσικά δεν έχουν ευθύνη» για ό,τι έγινε.

Κατά τον πρόεδρο της ΟΛΤΕΕ, η επιλογή της καθολικής βαθμολογίας 100/100 δημιουργεί σοβαρό ζήτημα αξιοπιστίας και για το μέλλον, καθώς εμφανίζει το υπουργείο να μεταχειρίζεται διαφορετικά τους υποψηφίους ανάλογα με το πώς επιλέγει κάθε φορά να «μπαλώσει» ένα λάθος. Εκτιμά ότι η μόνη ορθολογική λύση θα ήταν η επανάληψη της εξέτασης, με πλήρη ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και δημοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων, ώστε να διασφαλιστεί η ισονομία. Όπως υπογραμμίζει τέλος, πολύ σπάνια οι μαθητές συγκεντρώνουν υψηλή βαθμολογία στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, και με αυτή την εξέλιξη οι ίδιοι αποκτούν ισχυρό πλεονέκτημα έναντι των συνυποψηφίων τους.

Η υπόθεση στη Βουλή – Επίκαιρη ερώτηση για διαφάνεια και ισονομία

Το θέμα λαμβάνει πλέον και πολιτικές διαστάσεις, καθώς ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας με θέμα: «Σοβαρά ερωτήματα διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης υποψηφίων μετά από καταγγελλόμενο περιστατικό στις Πανελλαδικές Εξετάσεις».

Η ερώτηση θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής και ζητά πλήρη αποσαφήνιση του τι ακριβώς συνέβη και πώς λήφθηκαν οι αποφάσεις για τη διαχείριση του περιστατικού.

Ο βουλευτής τονίζει ότι το κύρος των Πανελλαδικών στηρίζεται στο αδιάβλητο της διαδικασίας, στη διαφάνεια και στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων, και εκφράζει έντονο προβληματισμό για τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σε θέματα που είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα στα ΓΕΛ. Επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επίσημη και αναλυτική ενημέρωση για το αν πράγματι συνέβη το περιστατικό, πόσοι υποψήφιοι επηρεάστηκαν, ποια διαδικασία ακολουθήθηκε και ποια όργανα έλαβαν τις σχετικές αποφάσεις.

Στο κείμενο της επίκαιρης ερώτησης τίθεται ευθέως το ερώτημα αν είναι αληθές ότι αποφασίστηκε χορήγηση βαθμολογίας 100/100 στους συγκεκριμένους υποψηφίους για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, και αν έχει διαταχθεί διοικητικός έλεγχος με δέσμευση για δημοσιοποίηση των πορισμάτων.

Ο κ. Παραστατίδης προειδοποιεί ότι η απουσία επίσημης ενημέρωσης και η ύπαρξη αντιφατικών πληροφοριών πλήττουν το κύρος του θεσμού, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και δημιουργούν εύλογες αμφιβολίες στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους υποψηφίους για το αν πράγματι όλοι αντιμετωπίζονται με τους ίδιους κανόνες.

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