Κορινθία: Νεκρός 25χρονος από την έκρηξη σε εργοστάσιο - «Ακούστηκε πάνω από 10 χιλιόμετρα μακριά»

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο δήμαρχος Κορινθίων, Νίκος Σταυρέλης, επιβεβαίωσε ότι ένας νεαρός απανθρακώθηκε μέσα στις εγκαταστάσεις, ενώ τόνισε πως η ισχυρή έκρηξη έγινε αισθητή σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων

Κορινθία: Νεκρός 25χρονος από την έκρηξη σε εργοστάσιο - «Ακούστηκε πάνω από 10 χιλιόμετρα μακριά»
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και ολοκληρωτική καταστροφή των εγκαταστάσεων.
  • Ένας 25χρονος εργαζόμενος απανθρακώθηκε μέσα στο εργοστάσιο κατά τη διάρκεια της έκρηξης.
  • Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που ακούστηκε σε απόσταση πάνω από 10 χιλιόμετρα και συνολικά πέντε εργαζόμενοι βρισκόταν στο χώρο εκείνη τη στιγμή.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:30 και επεκτάθηκε γρήγορα, με διαδοχικές εκρήξεις να σημειώνονται στο σημείο.
  • Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της έκρηξης, με πιθανή αιτία δεξαμενή προπανίου, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα.
Snapshot powered by AI

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς τις εγκαταστάσεις. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός 25χρονου εργαζομένου, ο οποίος απανθρακώθηκε μέσα στο εργοστάσιο.

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο δήμαρχος Κορινθίων, Νίκος Σταυρέλης, επιβεβαίωσε την τραγική εξέλιξη, αναφέροντας πως το θύμα ήταν ένας νεαρός 25 ετών.

«Πρόκειται για έναν 25χρονο που απανθρακώθηκε μέσα στο εργοστάσιο. Την ώρα της έκρηξης βρίσκονταν συνολικά πέντε εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έγινε αντιληπτή σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Έκρηξη Κορινθία

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός της μεγάλης έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού, στα Εξαμίλια Κορινθίας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής.

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Όπως πρόσθεσε ο κ. Σταυρέλης, το εργοστάσιο λειτουργούσε στην περιοχή εδώ και περίπου 15 χρόνια, χωρίς να έχει σημειωθεί ποτέ στο παρελθόν κάποιο ανάλογο περιστατικό.

«Ήταν ένα εργοστάσιο που λειτουργούσε επί 15 χρόνια στην περιοχή και μέχρι σήμερα δεν είχε συμβεί ποτέ κάτι αντίστοιχο. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης διερευνώνται», ανέφερε.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 13:30, αμέσως μετά την ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε πανικό στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι φλόγες επεκτάθηκαν πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα το εργοστάσιο να παραδοθεί ολοκληρωτικά στις φλόγες, ενώ στο σημείο σημειώνονταν διαδοχικές εκρήξεις.

Έκρηξη Κορινθία

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός της μεγάλης έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού, στα Εξαμίλια Κορινθίας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής.

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε σε δεξαμενή προπανίου που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες Αρχές.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στο σημείο έσπευσαν και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας και την παραλαβή τυχόν τραυματιών.

Κορινθία έκρηξη

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός της μεγάλης έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού, στα Εξαμίλια Κορινθίας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής.

Newsbomb / Xάρης Γκίκας

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της φονικής έκρηξης.

έκρηξη Κορινθία

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός της μεγάλης έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού, στα Εξαμίλια Κορινθίας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής.

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

«Ακούστηκε σαν σεισμός», λέει ο Αντιδήμαρχος

Μιλώντας στο Newsbomb.gr και τον Χάρη Γκίκα, ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων, Χρήστος Μελέτης, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την έκρηξη.

«Περίπου στις 13:30 ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος και ένα δυνατό τράνταγμα, σαν να είχε γίνει σεισμός. Ο ήχος ήταν τόσο ισχυρός που δεχόμασταν τηλεφωνήματα από πολλές περιοχές για να μάθουν τι είχε συμβεί», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, το εργοστάσιο παράγει ξύδι και στη διαδικασία παραγωγής χρησιμοποιείται οινόπνευμα, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στην ένταση της έκρηξης.

«Στην παραγωγή χρησιμοποιείται και οινόπνευμα. Η ποσότητα αυτή μπορεί να προκαλέσει μια τόσο ισχυρή έκρηξη, όπως αυτή που είδαμε σήμερα», σημείωσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των αρμόδιων Αρχών.

Ο κ. Μελέτης ανέφερε ακόμη ότι στο εργοστάσιο βρίσκονταν συνολικά πέντε εργαζόμενοι. Οι τέσσερις μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα και σε κατάσταση σοκ, ενώ ο πέμπτος εργαζόμενος βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο της έκρηξης και ανασύρθηκε νεκρός.

Για τα αίτια του δυστυχήματος, ο αντιδήμαρχος επισήμανε ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

«Υπάρχει μία μεγάλη κεντρική δεξαμενή στις εγκαταστάσεις. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι ακριβώς προκάλεσε την έκρηξη. Ίσως υπήρξε κάποια αστοχία ή να συνέβαλαν και οι υψηλές θερμοκρασίες, όμως όλα αυτά διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες», τόνισε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:38ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Πώς έγινε η τραγική έκρηξη στο εργοστάσιο - Ένας νεκρός και μία εγκαυματίας

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Σαλμονέλα: Εννέα άτομα διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο Νίκαιας - Είχαν φάει στο ίδιο εστιατόριο

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιnfluencer κατέγραψε τη στιγμή που δέχεται επίθεση από καρχαρία στα Φίτζι

16:28ΥΓΕΙΑ

Φόβοι για υπερβακτήριο που μεταδίδεται από τα κατοικίδια στους ανθρώπους - Ανησυχούν οι ειδικοί

16:23ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Αύριο Τρίτη η απόφαση για τα αιτήματα αναβολής

16:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί η Βούλα Πατουλίδου: «Μου λείπουν τα μικρά. Η φωνή σου. Το βλέμμα σου»

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων - Με 100% πληρότητα αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά

16:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα ξανακάνει ζέστη και πότε θα δροσίσει - Τι σημαίνει η αύξηση της βαροβαθμίδας

16:05WHAT THE FACT

Nέα viral τάση στις ΗΠΑ: Μαζεύονται, πετάνε ένα χαρτάκι στο νερό και μετά... ουρλιάζουν (Βίντεο)

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Στάχτη το εργοστάσιο, σκόρπιες λαμαρίνες παντού - Οι εικόνες από την έκρηξη στα Εξαμίλια - «Ακούστηκε σαν σεισμός»

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί μερικά από τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια δεν κάνουν ποτέ σεξ – Τι λένε οι ψυχολόγοι

15:54ANNOUNCEMENTS

COSMOTE TELEKOM: Το πρώτο δίκτυο κινητής στον κόσμο που αναδεικνύεται το ταχύτερο επί 10 συνεχόμενα χρόνια 

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο τοξικολόγος - Πήρε προθεσμία ο ιατροδικαστής

15:50ANNOUNCEMENTS

Το καλοκαίρι της ζωής του: Στην Γλυφάδα ο νικητής του 1 εκατ. ευρώ που κέρδισε τον Μεγάλο Λαχνό στο Εθνικό Λαχείο - Στις 30 Ιουλίου ξεκινούν οι κληρώσεις της νέας έκδοσης

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά σε ιστορικό ξενοδοχείο στην Τεχεράνη - Βίντεο

15:33WHAT THE FACT

Η «χρονομηχανή» του Μεσαίωνα: Χτίζουν κάστρο χωρίς γερανούς και τρυπάνια εδώ και 29 χρόνια

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Ηλεία: Νεκρός 63χρονος στην αποθήκη του σπιτιού του έπειτα από φρικτό ατύχημα με αλυσοπρίονο

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συνελήφθη μητέρα που βγήκε για ποτό με την ανήλικη κόρη της, η οποία κατέληξε σε νοσοκομείο

15:22ΑΠΟΨΕΙΣ

Βάσεις 2026 - Ανθρωπιστικές Σπουδές: Οι τάσεις, οι εξαιρέσεις και οι επιλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Σφραγίστηκε το Barbarossa στη Νάουσα για φορολογικές παραβάσεις

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν εκδώσετε έως 3 Αυγούστου - Η διαδικασία και το κόστος

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Νεκρός 25χρονος από την έκρηξη σε εργοστάσιο - «Ακούστηκε πάνω από 10 χιλιόμετρα μακριά»

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Ηλεία: Νεκρός 63χρονος στην αποθήκη του σπιτιού του έπειτα από φρικτό ατύχημα με αλυσοπρίονο

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Της τρύπησε τον θώρακα με μια μαχαιριά - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη 41χρονη - Την Τρίτη η κηδεία

14:00ΥΓΕΙΑ

Η Ματίνα Παγώνη νέα πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με απόφαση Γεωργιάδη - Συνεχίζονται οι αντιδράσεις

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Σαλμονέλα: Εννέα άτομα διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο Νίκαιας - Είχαν φάει στο ίδιο εστιατόριο

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Στάχτη το εργοστάσιο, σκόρπιες λαμαρίνες παντού - Οι εικόνες από την έκρηξη στα Εξαμίλια - «Ακούστηκε σαν σεισμός»

11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Ξόδεψε 10.000 λίρες χτίζοντας ένα μικροσκοπικό ελληνικό χωριό στην αυλή του - Με πλακόστρωτα δρομάκια, μπλε παντζούρια και μπαρ

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Τραυματίας επιβάτης της πτήσης της Ryainair: «Μου στέλνουν μέιλ και ρωτούν αν θέλω να κάνω νέα κράτηση»

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

13:38ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Μετά το φθινόπωρο και πάλι… καλοκαίρι – Άνοδος θερμοκρασίας και μελτέμια το επόμενο πενταήμερο

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί μερικά από τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια δεν κάνουν ποτέ σεξ – Τι λένε οι ψυχολόγοι

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος – «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», αναφέρει η ΕΛΑΣ

12:51LIFESTYLE

Τζέιμς Χάρντεν: Έφαγε... άκυρο από τουρίστρια στη Μύκονο - Η αμήχανη στιγμή στα Ματογιάννια

16:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου

09:02WHAT THE FACT

Έκοψαν το βουνό στα δύο: Κινέζοι μηχανικοί βρήκαν λύση για να φτιάξουν αυτοκινητόδρομο (Βίντεο)

16:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα ξανακάνει ζέστη και πότε θα δροσίσει - Τι σημαίνει η αύξηση της βαροβαθμίδας

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Γυρνούσαν την Ελλάδα για διακοπές και αυτός την ξυλοφόρτωνε – Συνελήφθη 32χρονος στο Ηράκλειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ