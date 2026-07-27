Έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας: Εντοπίστηκε ένας νεκρός

Snapshot Μια μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας με έναν επιβεβαιωμένο νεκρό.

Η έκρηξη ακούστηκε σε ευρύ γεωγραφικό χώρο, από την Κόρινθο έως το Κιάτο.

Μετά την έκρηξη ξέσπασε φωτιά μεγάλης έκτασης στη βιομηχανική μονάδα.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Καταγράφονται συνεχείς εκρήξεις κατά τη διάρκεια της προσπάθειας κατάσβεσης της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Ένας νεκρός είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός της μεγάλης έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού, στα Εξαμίλια Κορινθίας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής.

Μετά την ισχυρότατη έκρηξη – σύμφωνα με μαρτυρίες ακούστηκε από την Κόρινθο και το Λουτάκι έως το Κιάτο- σημειώθηκε φωτιά στη βιομηχανική μονάδα η οποία γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Στο σημείο έσπευσαν άμεασα και επιχειρούν 32 πυροσβέστες και 10 οχήματα καθώς και ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο καταγράφονται εκρήξεις, ενώ όπως φαίνεται και από το οπτικοακουστικό υλικό, η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Στιγμιότυπο από τη μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στην Κορινθία ekorinthos

Στιγμιότυπο από τη φωτιά στα Εξαμίλια korinthostv

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