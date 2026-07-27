Έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας: Εντοπίστηκε ένας νεκρός
Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ακολούθησε μετά την έκρηξη
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- Μια μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας με έναν επιβεβαιωμένο νεκρό.
- Η έκρηξη ακούστηκε σε ευρύ γεωγραφικό χώρο, από την Κόρινθο έως το Κιάτο.
- Μετά την έκρηξη ξέσπασε φωτιά μεγάλης έκτασης στη βιομηχανική μονάδα.
- Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ομάδα πεζοπόρου τμήματος.
- Καταγράφονται συνεχείς εκρήξεις κατά τη διάρκεια της προσπάθειας κατάσβεσης της φωτιάς.
Ένας νεκρός είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός της μεγάλης έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού, στα Εξαμίλια Κορινθίας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής.
Μετά την ισχυρότατη έκρηξη – σύμφωνα με μαρτυρίες ακούστηκε από την Κόρινθο και το Λουτάκι έως το Κιάτο- σημειώθηκε φωτιά στη βιομηχανική μονάδα η οποία γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις.
Στο σημείο έσπευσαν άμεασα και επιχειρούν 32 πυροσβέστες και 10 οχήματα καθώς και ομάδα πεζοπόρου τμήματος.
Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο καταγράφονται εκρήξεις, ενώ όπως φαίνεται και από το οπτικοακουστικό υλικό, η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.
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