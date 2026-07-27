Εξαμίλια Κορινθίας: Έκρηξη και μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο

Snapshot Σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο που παράγει ξύδι στα Εξαμίλια Κορινθίας το μεσημέρι της 27ης Ιουλίου.

Η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά στη βιομηχανική μονάδα.

Ο κρότος της έκρηξης ακούστηκε μέχρι την Κόρινθο, το Λουτράκι και το Κιάτο.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Καταγράφονται συνεχείς εκρήξεις στην περιοχή της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Ιουλίου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η πυροσβεστική.

Μετά την έκρηξη ακολούθησε φωτιά στη βιομηχανική μονάδα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες, παράγει ξύδι, ενώ σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε σορός αγνώστων προς το παρόν στοιχείων.

Ο κρότος ήταν τόσο δυνατός που σύμφωνα με μαρτυρίες ακούστηκε μέχρι την Κόρινθο, το Λουτράκι και το Κιάτο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 32 πυροσβέστες και 10 οχήματα καθώς και ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο καταγράφονται εκρήξεις, ενώ όπως φαίνεται και από το οπτικοακουστικό υλικό, η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Στιγμιότυπο από τη μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στην Κορινθία ekorinthos

Στιγμιότυπο από τη φωτιά στα Εξαμίλια korinthostv

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