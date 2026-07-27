Εξαμίλια Κορινθίας: Έκρηξη και μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο
Στο σημείο σπεύδει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής
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- Σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο που παράγει ξύδι στα Εξαμίλια Κορινθίας το μεσημέρι της 27ης Ιουλίου.
- Η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά στη βιομηχανική μονάδα.
- Ο κρότος της έκρηξης ακούστηκε μέχρι την Κόρινθο, το Λουτράκι και το Κιάτο.
- Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ομάδα πεζοπόρου τμήματος.
- Καταγράφονται συνεχείς εκρήξεις στην περιοχή της πυρκαγιάς.
Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Ιουλίου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η πυροσβεστική.
Μετά την έκρηξη ακολούθησε φωτιά στη βιομηχανική μονάδα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες, παράγει ξύδι, ενώ σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε σορός αγνώστων προς το παρόν στοιχείων.
Ο κρότος ήταν τόσο δυνατός που σύμφωνα με μαρτυρίες ακούστηκε μέχρι την Κόρινθο, το Λουτράκι και το Κιάτο.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 32 πυροσβέστες και 10 οχήματα καθώς και ομάδα πεζοπόρου τμήματος.
Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο καταγράφονται εκρήξεις, ενώ όπως φαίνεται και από το οπτικοακουστικό υλικό, η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.