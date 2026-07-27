Κορινθία: Στάχτη το εργοστάσιο, σκόρπιες λαμαρίνες παντού - Οι εικόνες από την έκρηξη στα Εξαμίλια

Snapshot Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, προκαλώντας φωτιά και τον θάνατο ενός εργαζομένου.

Η έκρηξη ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, από την Κόρινθο μέχρι το Λουτράκι και το Κιάτο.

Στο εργοστάσιο χρησιμοποιείται οινόπνευμα στη διαδικασία παραγωγής, το οποίο πιθανώς συνέβαλε στην ένταση της έκρηξης.

Τέσσερις εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και σε κατάσταση σοκ.

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια της έκρηξης, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, όπως αστοχία ή επιρροή των υψηλών θερμοκρασιών. Snapshot powered by AI

Σκόρπιες λαμαρίνες, αποκαΐδια, πυροσβεστικά οχήματα και ένα εργοστάσιο που μετατράπηκε σε στάχτη συνθέτουν την εικόνα της ανείπωτης τραγωδίας στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) ισοπέδωσε τη βιομηχανική μονάδα παραγωγής ξυδιού, αφήνοντας πίσω έναν νεκρό εργαζόμενο, τέσσερις τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές.

Η ισχυρότατη έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τη 13:30 και ακολούθησε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε με ταχύτητα και κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά τις εγκαταστάσεις της βιομηχανικής μονάδας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο εκκωφαντικός θόρυβος ακούστηκε από την Κόρινθο και το Λουτράκι μέχρι και το Κιάτο.

Στο σημείο επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, δίνοντας μάχη με τις φλόγες, ενώ κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης σημειώνονταν συνεχείς μικρότερες εκρήξεις. Λίγη ώρα αργότερα η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο οι εικόνες από το σημείο είναι αποκαρδιωτικές, με διάσπαρτες λαμαρίνες και εκτεταμένες ζημιές στον περιβάλλοντα χώρο.

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός της μεγάλης έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού, στα Εξαμίλια Κορινθίας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων, Χρήστος Μελέτης, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την έκρηξη.

«Περίπου στις 13:30 ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος και ένα δυνατό τράνταγμα, σαν να είχε γίνει σεισμός. Ο ήχος ήταν τόσο ισχυρός που δεχόμασταν τηλεφωνήματα από πολλές περιοχές για να μάθουν τι είχε συμβεί», ανέφερε.

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός της μεγάλης έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Όπως εξήγησε, το εργοστάσιο παράγει ξύδι και στη διαδικασία παραγωγής χρησιμοποιείται οινόπνευμα, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στην ένταση της έκρηξης.

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός της μεγάλης έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού, στα Εξαμίλια Κορινθίας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Newsbomb / Χάρης Γκίκας Newsbomb / Χάρης Γκίκας

«Στην παραγωγή χρησιμοποιείται και οινόπνευμα. Η ποσότητα αυτή μπορεί να προκαλέσει μια τόσο ισχυρή έκρηξη, όπως αυτή που είδαμε σήμερα», σημείωσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των αρμόδιων Αρχών.

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός της μεγάλης έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού, στα Εξαμίλια Κορινθίας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Newsbomb / Xάρης Γκίκας

Ο κ. Μελέτης ανέφερε ακόμη ότι στο εργοστάσιο βρίσκονταν συνολικά πέντε εργαζόμενοι. Οι τέσσερις μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα και σε κατάσταση σοκ, ενώ ο πέμπτος εργαζόμενος βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο της έκρηξης και ανασύρθηκε νεκρός.

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός της μεγάλης έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού, στα Εξαμίλια Κορινθίας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Για τα αίτια του δυστυχήματος, ο αντιδήμαρχος επισήμανε ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

«Υπάρχει μία μεγάλη κεντρική δεξαμενή στις εγκαταστάσεις. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι ακριβώς προκάλεσε την έκρηξη. Ίσως υπήρξε κάποια αστοχία ή να συνέβαλαν και οι υψηλές θερμοκρασίες, όμως όλα αυτά διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες», τόνισε.

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός της μεγάλης έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού, στα Εξαμίλια Κορινθίας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική έκρηξη.

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός της μεγάλης έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού, στα Εξαμίλια Κορινθίας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Δείτε βίντεο μετά τη φονική έκρηξη σε εργοστάσιο στην Κόρινθο:

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