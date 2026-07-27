Κορινθία: Νεκρός 67χρονος από την έκρηξη σε εργοστάσιο - «Ακούστηκε πάνω από 10 χιλιόμετρα μακριά»

Snapshot Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και ολοκληρωτική καταστροφή των εγκαταστάσεων.

Ένας 25χρονος εργαζόμενος απανθρακώθηκε μέσα στο εργοστάσιο κατά τη διάρκεια της έκρηξης.

Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που ακούστηκε σε απόσταση πάνω από 10 χιλιόμετρα και συνολικά πέντε εργαζόμενοι βρισκόταν στο χώρο εκείνη τη στιγμή.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:30 και επεκτάθηκε γρήγορα, με διαδοχικές εκρήξεις να σημειώνονται στο σημείο.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της έκρηξης, με πιθανή αιτία δεξαμενή προπανίου, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Snapshot powered by AI

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς τις εγκαταστάσεις. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός 67χρονου εργαζομένου, ο οποίος απανθρακώθηκε μέσα στο εργοστάσιο.

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο δήμαρχος Κορινθίων, Νίκος Σταυρέλης, επιβεβαίωσε την τραγική εξέλιξη, αναφέροντας πως το θύμα ήταν ένας άνδρας.

«Πρόκειται για έναν εργαζόμενο που απανθρακώθηκε μέσα στο εργοστάσιο. Την ώρα της έκρηξης βρίσκονταν συνολικά πέντε εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έγινε αντιληπτή σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός της μεγάλης έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού, στα Εξαμίλια Κορινθίας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Όπως πρόσθεσε ο κ. Σταυρέλης, το εργοστάσιο λειτουργούσε στην περιοχή εδώ και περίπου 15 χρόνια, χωρίς να έχει σημειωθεί ποτέ στο παρελθόν κάποιο ανάλογο περιστατικό.

«Ήταν ένα εργοστάσιο που λειτουργούσε επί 15 χρόνια στην περιοχή και μέχρι σήμερα δεν είχε συμβεί ποτέ κάτι αντίστοιχο. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης διερευνώνται», ανέφερε.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 13:30, αμέσως μετά την ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε πανικό στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι φλόγες επεκτάθηκαν πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα το εργοστάσιο να παραδοθεί ολοκληρωτικά στις φλόγες, ενώ στο σημείο σημειώνονταν διαδοχικές εκρήξεις.

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός της μεγάλης έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού, στα Εξαμίλια Κορινθίας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε σε δεξαμενή προπανίου που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες Αρχές.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στο σημείο έσπευσαν και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας και την παραλαβή τυχόν τραυματιών.

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός της μεγάλης έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού, στα Εξαμίλια Κορινθίας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Newsbomb / Xάρης Γκίκας

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της φονικής έκρηξης.

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός της μεγάλης έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού, στα Εξαμίλια Κορινθίας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Newsbomb / Χάρης Γκίκας

«Ακούστηκε σαν σεισμός», λέει ο Αντιδήμαρχος

Μιλώντας στο Newsbomb.gr και τον Χάρη Γκίκα, ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων, Χρήστος Μελέτης, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την έκρηξη.

«Περίπου στις 13:30 ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος και ένα δυνατό τράνταγμα, σαν να είχε γίνει σεισμός. Ο ήχος ήταν τόσο ισχυρός που δεχόμασταν τηλεφωνήματα από πολλές περιοχές για να μάθουν τι είχε συμβεί», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, το εργοστάσιο παράγει ξύδι και στη διαδικασία παραγωγής χρησιμοποιείται οινόπνευμα, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στην ένταση της έκρηξης.

«Στην παραγωγή χρησιμοποιείται και οινόπνευμα. Η ποσότητα αυτή μπορεί να προκαλέσει μια τόσο ισχυρή έκρηξη, όπως αυτή που είδαμε σήμερα», σημείωσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των αρμόδιων Αρχών.

Ο κ. Μελέτης ανέφερε ακόμη ότι στο εργοστάσιο βρίσκονταν συνολικά πέντε εργαζόμενοι. Οι τέσσερις μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα και σε κατάσταση σοκ, ενώ ο πέμπτος εργαζόμενος βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο της έκρηξης και ανασύρθηκε νεκρός.

Για τα αίτια του δυστυχήματος, ο αντιδήμαρχος επισήμανε ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

«Υπάρχει μία μεγάλη κεντρική δεξαμενή στις εγκαταστάσεις. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι ακριβώς προκάλεσε την έκρηξη. Ίσως υπήρξε κάποια αστοχία ή να συνέβαλαν και οι υψηλές θερμοκρασίες, όμως όλα αυτά διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες», τόνισε.

Πώς έγινε η τραγική έκρηξη στο εργοστάσιο

Η έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης όπως ανέφερε ο Αντιπύραρχος Ιωάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, εξετάζεται το σενάριο κατά το οποίο οι εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης οδήγησαν στη δημιουργία εκρηκτικού μείγματος, το οποίο στη συνέχεια προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη και την εκδήλωση της μεγάλης πυρκαγιάς που κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Παράλληλα, ο κ. Αρτοποιός γνωστοποίησε ότι μία γυναίκα τραυματίστηκε στα χέρια κατά τη διάρκεια του περιστατικού και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση και τις έρευνες στον χώρο της βιομηχανικής μονάδας, προκειμένου να εξακριβωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική έκρηξη.

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