Έκτακτη προσγείωση αεροπλάνου στο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από ένδειξη για καπνό

Snapshot Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση.

Έλεγχος από την Πυροσβεστική δεν εντόπισε φωτιά ή καπνό στο αεροσκάφος.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια της έκτακτης προσγείωσης.

Πραγματοποιήθηκαν επιπλέον έλεγχοι στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου για λόγους ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (27/07) όταν αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα - Πάρος επέστρεψε εκτάκτως στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, μετά την προσγείωσή του, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, ενώ στο σημείο πραγματοποιήθηκε έλεγχος από δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν εντοπίστηκε φωτιά ή καπνός στο αεροσκάφος.

Οι αρμόδιες Aρχές διερευνούν τα αίτια της επιστροφής, ενώ για λόγους ασφαλείας πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.