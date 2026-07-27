Πρώιμα σημάδια σχιζοφρένειας: Τι να προσέξετε

Η σχιζοφρένεια σπανίως ξεκινά με κάποιο ακραίο, αδιαμφισβήτητο σύμπτωμα. Κατά κανόνα οι συγγενείς ή το ίδιο το άτομο παρατηρούν μια σταδιακή αλλαγή: οι φιλίες εξασθενούν, το σχολείο ή η εργασία γίνονται πιο δύσκολες, ο ύπνος αλλάζει και η μέχρι πρότινος οικεία συμπεριφορά αρχίζει να φαίνεται «ασταθής».

Αυτές οι πρώιμες αλλαγές μπορεί να εμφανιστούν μήνες ή και χρόνια πριν από ένα πρώτο επεισόδιο ψύχωσης. Δεν αποδεικνύουν ότι αναπτύσσεται σχιζοφρένεια, αλλά η αναγνώριση ενός επίμονου μοτίβου μπορεί να οδηγήσει σε πιο έγκαιρη αξιολόγηση και υποστήριξη.

Ποια είναι τα πρώτα σημάδια σχιζοφρένειας;

Κατά την περίοδο πριν από την σαφή ψύχωση τα συμπτώματα είναι συνήθως ανεπαίσθητα και επικαλύπτονται με κατάθλιψη, άγχος, χρήση ουσιών, τραύμα, στέρηση ύπνου και συνηθισμένο άγχος εφήβων ή νεαρών ενηλίκων.

Πιθανά προειδοποιητικά σημάδια:

Αυξανόμενη κοινωνική απόσυρση ή απώλεια ενδιαφέροντος για σχέσεις

Αισθητή πτώση στο σχολείο, την εργασία και την αυτοφροντίδα

Δυσκολία συγκέντρωσης, οργάνωσης σκέψεων και ολοκλήρωσης εργασιών

Απώλεια κινήτρου και ευχαρίστησης σε δραστηριότητες που μέχρι πρότινος ήταν επιθυμητές και διασκεδαστικές

Ευερεθιστότητα, άγχος, καχυποψία και ασυνήθιστοι νέοι φόβοι

Επίπεδη συναισθηματική έκφραση, μειωμένη οπτική επαφή και μονότονη ομιλία

Σημαντικές αλλαγές στον ύπνο, τη ρουτίνα, την υγιεινή και τη συμπεριφορά

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μία μεμονωμένη αλλαγή σπανίως είναι αρκετή για να υποδηλώσει σχιζοφρένεια. Η ανησυχία αυξάνεται όταν πολλά συμπτώματα επιμένουν, επιδεινώνονται και επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία.

Ποια σημάδια υποδηλώνουν ότι μπορεί να εμφανίζεται ψύχωση;

Καθώς η πάθηση εξελίσσεται, ο ασθενής μπορεί να έχει αυξανόμενη δυσκολία να αποφασίσει τι είναι πραγματικό. Μπορεί να ακούει φωνές ή να βιώνει άλλες παραισθήσεις, να αναπτύσσει σταθερές ψευδείς πεποιθήσεις ή να πείθεται ότι άλλοι τον παρακολουθούν, τον απειλούν ή του στέλνουν «κρυφά» μηνύματα.

Η ομιλία του μπορεί να γίνει δύσκολη στο να την παρακολουθούν οι άλλοι, με τις σκέψεις του ασθενούς να πηδούν από θέμα σε θέμα ή να σταματούν απότομα. Η συμπεριφορά του μπορεί επίσης να γίνει σημαντικά αποδιοργανωμένη ή να μοιάζει πλήρως εκτός χαρακτήρα του.

Αυτά τα συμπτώματα απαιτούν άμεση επαγγελματική αξιολόγηση. Η ψύχωση μπορεί να εμφανιστεί στη σχιζοφρένεια, αλλά και σε διπολική διαταραχή, σοβαρή κατάθλιψη, χρήση ουσιών, νευρολογικές ασθένειες και άλλες ιατρικές παθήσεις, επομένως η διάγνωση δεν μπορεί να γίνει μόνο από τα συμπτώματα.

Πότε ξεκινά συνήθως η σχιζοφρένεια;

Η σχιζοφρένεια διαγιγνώσκεται συχνότερα μετά το τέλος της εφηβείας και κατά την πρώιμη ενήλικη ζωή, συνήθως μεταξύ 16 και 30 ετών. Είναι σπάνια σε μικρά παιδιά.

Οι έφηβοι μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αξιολογηθούν, επειδή η απόσυρση, οι αλλαγές στη διάθεση, ο ακανόνιστος ύπνος και η πτώση των σχολικών βαθμών μπορεί να έχουν πολλές εξηγήσεις. Οι αλλαγές είναι πιο ανησυχητικές όταν είναι σημαντικές, διαρκείς και σε αντίθεση με τη συνήθη συμπεριφορά του ατόμου.

Τι πρέπει να κάνετε εάν παρατηρήσετε προειδοποιητικά σημάδια;

Ξεκινήστε με μια ήρεμη και όχι επικριτική συζήτηση με το άτομο. Περιγράψτε συγκεκριμένες αλλαγές που έχετε παρατηρήσει στις συνήθειες και τον χαρακτήρα του, αντί να διαφωνείτε για το αν μια πεποίθηση ή εμπειρία είναι «πραγματική». Ενθαρρύνετε ένα ραντεβού με έναν γιατρό ή έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα εάν η λειτουργικότητά του μειώνεται.

Μια πλήρης αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει το ιατρικό ιστορικό, τη χρήση ουσιών, τη διάθεση, τον ύπνο, τη σωματική υγεία και το χρονισμό των συμπτωμάτων. Η έγκαιρη θεραπεία μετά από ένα πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο σχετίζεται με καλύτερη ανάρρωση και μπορεί να περιλαμβάνει αντιψυχωσική φαρμακευτική αγωγή, ψυχολογική θεραπεία, οικογενειακή υποστήριξη, εκπαίδευση και βοήθεια με το σχολείο, την εργασία και την καθημερινή ζωή.

Ζητήστε βοήθεια έκτακτης ανάγκης εάν το άτομο μπορεί να βλάψει τον εαυτό του ή κάποιον άλλο, είναι σοβαρά ταραγμένο, δεν μπορεί να φροντίσει τις βασικές του ανάγκες ή ενεργεί με τρομακτικές παραισθήσεις ή πεποιθήσεις.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η χρήση κάνναβης να συνδεθεί με τη σχιζοφρένεια;

Η βαριά χρήση κάνναβης σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο ψύχωσης και σχιζοφρένειας, ειδικά σε ευάλωτα άτομα. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι χρησιμοποιούν κάνναβη θα αναπτύξουν την πάθηση, αλλά οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να γνωρίζουν για οποιαδήποτε χρήση ουσίας κατά την αξιολόγηση νέων συμπτωμάτων.

Πώς μπορούν οι οικογένειες να βοηθήσουν χωρίς να αυξήσουν τη δυσφορία του ατόμου;

Ακούστε ήρεμα, αποφύγετε τον χλευασμό και την αντιπαράθεση και επικεντρωθείτε στον φόβο και τη δυσφορία του ατόμου, αντί να συζητάτε τις πεποιθήσεις του. Η πρακτική βοήθεια για τον προγραμματισμό φροντίδας και το ραντεβού με γιατρό μπορεί να είναι πολύτιμη.

Συμπέρασμα

Η πρώιμη σχιζοφρένεια μπορεί να μοιάζει περισσότερο με σταδιακή απόσυρση, μειωμένο κίνητρο, προβλήματα συγκέντρωσης και ασυνήθιστη συμπεριφορά, παρά με εμφανείς παραισθήσεις. Επειδή αυτά τα σημάδια είναι μη ειδικά, ο στόχος δεν είναι η αυτοδιάγνωση αλλά η έγκαιρη αξιολόγηση, ειδικά όταν οι αλλαγές επιμένουν, επιδεινώνονται ή διαταράσσουν την καθημερινή ζωή.

Πηγές: