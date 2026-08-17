Ηλεία: Σοβαρό τροχαίο στο Κάτω Σαμικό - Εγκλωβίστηκαν τουρίστες σε όχημα που ανετράπη

Ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του Ι.Χ., με αποτέλεσμα τόσο το αυτοκίνητο όσο και το τροχόσπιτο που ρυμουλκούσε να βγουν εκτός οδοστρώματος και να ανατραπούν

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ηλεία: Σοβαρό τροχαίο στο Κάτω Σαμικό - Εγκλωβίστηκαν τουρίστες σε όχημα που ανετράπη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Κάτω Σαμικό Ηλείας, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο με ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο εκτράπηκε και ανετράπη εκτός δρόμου.
  • Στο όχημα επέβαιναν τουρίστες που κινούνταν προς τον Πύργο Ηλείας και εγκλωβίστηκαν μετά το ατύχημα.
  • Ένας από τους επιβαίνοντες τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
  • Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, Πυροσβεστικής και ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό και την παροχή βοήθειας.
  • Οι συνθήκες του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση.
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Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Κάτω Σαμικό στην Ηλεία, με Ι.Χ. αυτοκίνητο που ρυμουλκούσε τροχόσπιτο να εκτρέπεται από την πορεία του και να ανατρέπεται εκτός δρόμου.

Σύμφωνα με το patrisnews, στο όχημα επέβαιναν τουρίστες, οι οποίοι κινούνταν με κατεύθυνση προς τον Πύργο Ηλείας.

Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες, ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του Ι.Χ., με αποτέλεσμα τόσο το αυτοκίνητο όσο και το τροχόσπιτο που ρυμουλκούσε να βγουν εκτός οδοστρώματος και να ανατραπούν.

troxaio-ilei.jpg

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επιβαίνοντες εγκλωβίστηκαν στο όχημα, με την κινητοποίηση των Αρχών να είναι άμεση, ενώ ένα άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να προχωρήσουν στον απεγκλωβισμό των επιβατών, ενώ έχει κληθεί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο στην Ηλεία διερευνώνται.

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