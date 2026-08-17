Ερέτρια: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα - Αυτοκίνητο τούμπαρε και διαλύθηκε ολοσχερώς

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, στο ύψος του νεκροταφείου της Ερέτριας, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, ο οδηγός ενός ΙΧ αυτοκινήτου έχασε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τον έλεγχο του οχήματος. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στον χώρο του βιολογικού καθαρισμού, όπου ανατράπηκε.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με το όχημα να υφίσταται σοβαρές υλικές ζημιές και να καταλήγει σχεδόν διαλυμένο.

Παρά τη σφοδρότητα του τροχαίου και την εικόνα του αυτοκινήτου, οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν από το όχημα χωρίς να τραυματιστούν.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.