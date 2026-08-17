Το WoodTouch είναι η τεχνολογία που μετατρέπει το ξύλο σε επιφάνεια αφής

Snapshot Το πρόγραμμα WoodTouch μετατρέπει το ξύλο σε ενεργό επιφάνεια αφής για χειρισμό αυτοκινήτου.

Η τεχνολογία ενσωματώνει αισθητήρες αφής και φωτιζόμενα χειριστήρια σε ξύλινες επιφάνειες.

Στόχος είναι να διατηρηθεί η φυσική εμφάνιση και υφή του ξύλου παρά τις ηλεκτρονικές λειτουργίες.

Το έργο αναπτύσσεται από τη Hochschule Hof σε συνεργασία με άλλους φορείς στη Γερμανία. Snapshot powered by AI

Το ξύλο χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες στα εσωτερικά πολυτελών αυτοκινήτων, κυρίως ως διακοσμητικό στοιχείο. Ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα στη Γερμανία επιχειρεί τώρα να του δώσει έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο, μετατρέποντάς το σε ενεργό μέρος του συστήματος χειρισμού του αυτοκινήτου.

Το πρόγραμμα ονομάζεται WoodTouch και εξελίσσεται από τη Hochschule Hof μαζί με συνεργαζόμενους φορείς. Στόχος είναι η δημιουργία ξύλινων επιφανειών μέσα στις οποίες ενσωματώνονται αισθητήρες αφής, φωτιζόμενα χειριστήρια και ηλεκτρονικές λειτουργίες, χωρίς να χάνεται η φυσική εμφάνιση και η υφή του υλικού.

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