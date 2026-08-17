Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρή 39χρονη στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Snapshot Μια 39χρονη έγκυος στον έκτο μήνα της πέθανε στην Εύβοια μετά από έντονη αδιαθεσία.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Ο θάνατος προκλήθηκε από διαδοχικές εμβολές και δεν διασώθηκε ούτε το έμβρυο.

Η οικογένεια και οι οικείοι βυθίστηκαν στη θλίψη μετά το τραγικό συμβάν.

Τα αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Snapshot powered by AI

Μια τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια με τον θάνατο μιας 39χρονης γυναίκας, η οποία βρισκόταν στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, η γυναίκα ένιωσε έντονη αδιαθεσία τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η 39χρονη άφησε την τελευταία της πνοή περίπου στις 5 το πρωί, έχοντας υποστεί διαδοχικές εμβολές.

Οι γιατροί δεν κατάφεραν να διασώσουν ούτε το έμβρυο, με την οικογένεια και τους οικείους της γυναίκας να βυθίζονται στη θλίψη.

Τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος της 39χρονης αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.

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