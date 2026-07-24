Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός στην έγκυο πρώην σύντροφό του - Απεβίωσε το έμβρυο

Πήγε στο σπίτι της, την ξυλοκόπησε και την πάτησε στην κοιλιά

Κατερίνα Ρίστα

Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός στην έγκυο πρώην σύντροφό του - Απεβίωσε το έμβρυο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 28χρονος επιτέθηκε στην έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλλιθέα, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.
  • Η γυναίκα, που ήταν πέντε μηνών έγκυος, υπέστη σοβαρές κακώσεις μετά από γροθιές, κλωτσιές και πίεση στην κοιλιά.
  • Η έγκυος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν» όπου έγινε έκτακτη καισαρική, αλλά έχασε το έμβρυο.
  • Ο δράστης συνελήφθη τρεις ημέρες μετά το περιστατικό με κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας και διακοπής κύησης.
  • Η απολογία του δράστη στον ανακριτή έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Τρίτης.
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Ένα τραγικό περιστατικό βίας σημειώθηκε στην Καλλιθέα, όταν 28χρονος πήγε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και της επιτέθηκε.

Η γυναίκα ήταν πέντε μηνών έγκυος, αλλά ο άνδρας δεν δίστασε να την ξυλοκοπήσει με γροθιές και κλωτσίες, ενώ την πάτησε στην κοιλιά με το γόνατό του.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου της έγινε έκτακτη καισαρική, ωστόσο οι έχασε το έμβρυο.

Οι αρχές αναζητούσαν τον δράστη, τον οποίο εντόπισαν τελικά χθες, Πέμπτη, τρεις ημέρες μετά το περιστατικό, στη συμβολή της οδού Ερμού με την πλατεία Ασωμάτων, όπου και τον συνέλαβαν με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της διακοπής κύησης. Το πρωί της Τρίτης αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή για την απολογία του.

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