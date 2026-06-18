Μαγνησία: Γιος ξυλοκόπησε τη μητέρα του επειδή δεν του έδωσε χρήματα για τη μοτοσυκλέτα

Σκηνές έντασης και ακραίας βίας εκτυλίχθηκαν μέσα σε σπίτι στον Αλμυρό της Μαγνησίας, όταν ένας οικογενειακός καυγάς για λίγα χρήματα ξέφυγε από κάθε έλεγχο και κατέληξε σε επίθεση γιου στη μητέρα του.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου με την κατηγορία ότι άσκησε βία εις βάρος της μητέρας του, όταν εκείνη του είπε πως δεν είχε χρήματα για να πληρώσει το συνεργείο και να παραλάβει τη μοτοσυκλέτα του.

Σύμφωνα με την κατάθεση της μητέρας, τις τελευταίες ημέρες επικρατούσε ένταση στο σπίτι, με αφορμή τη βλάβη της μηχανής. Όπως περιέγραψε, ο γιος της εξοργίστηκε όταν του εξήγησε ότι θα μπορούσε να πληρώσει μόνο όταν λάμβανε τη σύνταξή της.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να την άρπαξε από τα μαλλιά και να τη χτύπησε στο κεφάλι και τον λαιμό, ενώ στη συνέχεια δεν της επέτρεπε να φύγει από το σπίτι, παρά την επιθυμία της να ηρεμήσει. Γείτονες που άκουσαν τη φασαρία, ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και τον συνέλαβε, όπως μεταδίδει το gegonota.news.

Στο δικαστήριο, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι της τράβηξε τα μαλλιά, υποστηρίζοντας ωστόσο πως δεν θυμάται αν τη χτύπησε, ενώ δήλωσε μετανιωμένος για τη συμπεριφορά του.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή βία και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 μηνών, με την έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα υπό τον όρο να παρακολουθήσει πρόγραμμα σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας.