«Βόμβα» Φρανσίσκο: Στα πράσινα ο κορυφαίος γκαρντ της EuroLeague!

Του Λευτέρη Καρλή

Μία ακόμα… βόμβα ρίχνει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ο Παναθηναϊκός καθώς οι άνθρωποι του οποίοι με σεμιναριακού χειρισμούς κατάφεραν να κάνουν δικό τους τον Σιλβέιν Φρανσίσκο.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε ξεκαθαρίσει πως ήθελε στο ρόστερ της ομάδας του έναν παίκτη που θα πάρει στα χέρια του την μπαγκέτα για να την “οδηγήσει” στην κορυφή, με τον παίκτη αυτό να έχει την απαιτούμενη εμπειρία από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά και τη δυνατότητα να αποδίδει το ίδιο καλά και με συνέπεια και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο να γεμίζει όλα τα… κουτάκια και να μοιάζει η καλύτερη λύση για να εκπληρώσει τα “θέλω” του Σέρβου προπονητή.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού παρακολουθούσαν εδώ και καιρό την κατάσταση που επικρατούσε μεταξύ της Βιλερμπάν και του παίκτη, με αποτέλεσμα την κατάλληλη στιγμή να κάνουν το “χτύπημα” τους και να μπορέσουν να πετύχουν την απόλυτη ανατροπή. Με τον Φρανσίσκο τελικά να μη φοράει τη φανέλα της Βιλερμπάν και να έχει έτοιμες τις βαλίτσες του για την Αθήνα και το Telekom Center Athens.

Την τρέχουσα σεζόν ο Σιλβέιν Φρανσίσκο μέτρησε 16.5 πόντους, 2.9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 6.5 ασίστ σε 27:46 με τη φανέλα της Ζαλγκίρις στην Ευρωλίγκα. Και η ομάδα από τη Λιθουανία έφτασε μέχρι τα playoffs, όπου αποκλείστηκε με 3-1 νίκες από την Φενέρμπαχτσε.