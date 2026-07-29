Μυτιλήνη: Τραυματίστηκε πυροσβέστης στην κατάσβεση της φωτιάς στο Πλωμάρι
Υπέστη κάταγμα στο πόδι
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Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην περιοχή του Πλωμαρίου της Λέσβου.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπέστη κάταγμα στο πόδι.
Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης όπου και νοσηλεύεται. Αύριο θα εξεταστεί η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το κάταγμα χειρουργικά ή θα ακολουθηθεί συντηρητική αγωγή.
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