Μυτιλήνη: Τραυματίστηκε πυροσβέστης στην κατάσβεση της φωτιάς στο Πλωμάρι

Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην περιοχή του Πλωμαρίου της Λέσβου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπέστη κάταγμα στο πόδι.

Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης όπου και νοσηλεύεται. Αύριο θα εξεταστεί η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το κάταγμα χειρουργικά ή θα ακολουθηθεί συντηρητική αγωγή.