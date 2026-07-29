Γύθειο: Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής για το θάνατο του τρίτου πυροσβέστη

Snapshot Η Πυροσβεστική επιβεβαίωσε τον θάνατο πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γυθείου.

Ο πυροσβέστης βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σπάρτης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ηγεσία της Πυροσβεστικής εξέφρασε τη θλίψη και τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του. Snapshot powered by AI

Επίσημα επιβεβαίωσε η πυροσβεστική το θάνατο του πυροσβέστη στο Γύθειο, εξέδωσε η Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, «κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, στον Αγερανό Γυθείου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, ένας πυροσβέστης».

Όπως αναφέρει το Πυροσβεστικό Σώμα, αφού ο πυροσβέστης «παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του».

«Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας», καταλήγει η ανακοίνωση.

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