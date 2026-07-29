Φωτιά στο Γύθειο: Νεκρός πυροσβέστης από παθολογικά αίτια

Πυροσβέστης πέθανε από παθολογικά αίτια στο Γύθειο, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης της φωτιάς. Κατά πληροφορίες πρόκειται για τον υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πόλης.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Επίσης, υδροφόρες του δήμου Ανατολικης Μανης να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

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