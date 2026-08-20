Ουκρανία: Μαζική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο - Ζημιές σε παιδικό νοσοκομείο

Snapshot Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική πυραυλική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο, προκαλώντας ζημιές σε πολυκατοικίες και παιδικό νοσοκομείο χωρίς αναφορές θυμάτων.

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στη Χερσώνα και το Ζιτόμιρ, μεταξύ των οποίων τέσσερις σε χτυπημένο λεωφορείο και δύο αστυνομικοί σε επίθεση με drone.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια λόγω συνεχιζόμενων πυραυλικών επιθέσεων.

Στη Ρωσία, ουκρανικά drones προκάλεσαν δύο θανάτους γυναικών σε περιοχές Μπέλγκοροντ και Μπριάνσκ, με 483 drones να αναχαιτίζονται από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους να ενισχύσουν την προστασία του άμαχου πληθυσμού στην Ουκρανία. Snapshot powered by AI

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 20ης Αυγούστου, με περισσότερες από 10 εκρήξεις να ακούγονται σε ολόκληρη την πρωτεύουσα, σύμφωνα με το The Kyiv Independent.

Στη συνοικία Σολομιάνσκι, θραύσματα έπεσαν κοντά σε μια πενταόροφη πολυκατοικία, σπάζοντας παράθυρα και προκαλώντας πυρκαγιά, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατευθύνονταν προς τον τόπο του συμβάντος. Ζημιές υπέστη επίσης το κτίριο ενός παιδικού νοσοκομείου στη συνοικία, με σπασμένα παράθυρα και αυτοκίνητα να καίγονται στον περίβολο του νοσοκομείου.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας προειδοποίησε για βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα ενώ η επίθεση ήταν σε εξέλιξη, καθώς και για ρωσικούς πυραύλους «Ζίρκον» που εκτοξεύθηκαν από την περιφέρεια Κούρσκ της Ρωσίας προς την κατεύθυνση του Κιέβου.

Ο Κλίτσκο ανέφερε ότι σημειώθηκε χτύπημα σε άδειο κτήριο, ενώ περισσότερα μη οικιστικά κτήρια είχαν πάρει φωτιά στην περιοχή Νταρνίτσκι. Προέτρεψε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια, καθώς οι πύραυλοι συνέχιζαν να πλησιάζουν την πρωτεύουσα.

Δεν έχουν υπάρξει ακόμη αναφορές για θύματα.

Έξι νεκροί στην Ουκρανία

Νωρίτερα, ρωσικό drone έπληξε λεωφορείο στην πόλη Χερσώνα, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους και τραυματίζοντας πέντε άλλους.

Φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ουκρανικές αρχές δείχνουν ένα κίτρινο λεωφορείο με αιματοβαμμένο δάπεδο, σπασμένα παράθυρα και μια μεγάλη τρύπα στην οροφή. Ο χειριστής του drone «δεν μπορεί να αγνοούσε πως στόχευε πολιτικό όχημα», ωστόσο «έριξε τα εκρηκτικά στην οροφή του λεωφορείου», υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Προκούντιν μέσω Telegram.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε τη στυγερή επίθεση, καλώντας τους συμμάχους του Κιέβου να αναλάβουν δράση για την καλύτερη προστασία του άμαχου πληθυσμού στην Ουκρανία.

Στο Ζιτόμιρ (βορειοδυτικά), drone έπληξε με πύραυλο Banderol το αρχηγείο της αστυνομίας, σκοτώνοντας δύο αστυνομικούς και τραυματίζοντας περισσότερους από είκοσι.

Δύο γυναίκες νεκρές στη Ρωσία

Στη Ρωσία, στην παραμεθόρια περιοχή του Μπέλγκοροντ, ουκρανικό drone έπληξε αυτοκίνητο σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας έναν άνδρα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Στόχος ουκρανικού drone έγινε επίσης αυτοκίνητο στην περιφέρεια Μπριάνσκ, όπου βρήκε τον θάνατο μια γυναίκα και τραυματίστηκε ο εγγονός της. Άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν έξω από εμπορικό κέντρο, ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Ιγκόρ Κοβαλτσούκ μέσω Telegram.

Το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανέφερε πως 483 ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν σήμερα σε διάφορα σημεία της ρωσικής επικράτειας.

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