Η Ρωσία ξεκίνησε εισαγωγές καυσίμων μετά τα ουκρανικά πλήγματα σε διυλιστήρια

Στην έναρξη εισαγωγών καυσίμων προχώρησε η Ρωσία, όπως ανακοινώθηκε από τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Αλεξάντερ Νόβακ και μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τις πιέσεις που δέχεται η ενεργειακή της αγορά.

Ο Ρώσος αξιωματούχος απέφυγε να δώσει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τους ακριβείς όγκους των φορτίων ή τις χώρες προέλευσης των εισαγωγών. Σύμφωνα με τον Νόβακ, η κυβέρνηση αναμένει ότι αρκετά διυλιστήρια πετρελαίου θα επαναλάβουν τη λειτουργία τους το επόμενο διάστημα, καθώς ολοκληρώνονται οι διαδικασίες προγραμματισμένης συντήρησης. Πρόκειται για ένα βήμα που η Μόσχα εκτιμά πως θα βελτιώσει άμεσα τη διαθεσιμότητα καυσίμων στην εσωτερική αγορά.

Ο αντίκτυπος των ουκρανικών επιθέσεων

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σαφή ανατροπή δεδομένων για τη Ρωσία, η οποία λειτουργεί σταθερά ως καθαρός εξαγωγέας πετρελαιοειδών. Κι όμως, οι διαδοχικές ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών τους τελευταίους μήνες περιόρισαν σημαντικά τα επίπεδα διύλισης. Η μείωση της παραγωγής προκάλεσε ελλείψεις καυσίμων σε πολλές περιοχές της χώρας, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να στραφεί σε άμεσες εισαγωγές για να καλύψει τα κενά στον εφοδιασμό.

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