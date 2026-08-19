Δραματικές εικόνες στη Μόσχα: Ουρές στις τράπεζες για να βγάλουν τα λεφτά τους οι Ρώσοι

Κάθε εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου οι ρωσικές τράπεζες καταγράφουν εκροές μετρητών, με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στις 12 Αυγούστου, όταν αποσύρθηκαν 56,8 δισ. ρούβλια

Δημήτρης Δρίζος

Δραματικές εικόνες στη Μόσχα: Ουρές στις τράπεζες για να βγάλουν τα λεφτά τους οι Ρώσοι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Ρώσοι αποσύρουν μεγάλες ποσότητες μετρητών από τις τράπεζες λόγω φόβων ότι το Κρεμλίνο θα παγώσει καταθέσεις για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.
  • Η εκροή μετρητών από το ρωσικό τραπεζικό σύστημα διαρκεί επτά μήνες συνεχόμενα, με ρεκόρ τον Ιούλιο που αποσύρθηκαν πάνω από 620 δισ. ρούβλια.
  • Οι ουκρανικές επιθέσεις με drones εναντίον οικονομικών στόχων στη Μόσχα έχουν αυξήσει την αστάθεια και έχουν περιορίσει τη ρευστότητα σε ρούβλια των ρωσικών τραπεζών.
  • Η μεγάλη νυχτερινή επίθεση με 620 drones στην πρωτεύουσα προκάλεσε τραυματισμούς και ζημιές, ενώ ο φόβος για ασφάλεια οδήγησε στην ακύρωση του στρατιωτικού φεστιβάλ Spasskaya Tower.
  • Οι επιθέσεις και οι αντιδράσεις έχουν αυξήσει τις απώλειες αμάχων στην Ουκρανία, ενώ ρωσικά drones έχουν εισέλθει κατά λάθος ή σκόπιμα σε γειτονικές χώρες όπως η Μολδαβία.
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Οι Ρώσοι αποσύρουν δισεκατομμύρια από τις τράπεζες της χώρας, καθώς αυξάνονται οι φόβοι ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να βάλει χέρι στις καταθέσεις για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμό του εναντίον της Ουκρανίας.

Κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου, η ποσότητα μετρητών σε κυκλοφορία αυξήθηκε κατά 286,4 δισ. ρούβλια, δηλαδή περίπου 2,5 δισ. λίρες, σύμφωνα με την Telegraph.

Κάθε εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου οι ρωσικές τράπεζες καταγράφουν εκροές μετρητών, με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στις 12 Αυγούστου, όταν αποσύρθηκαν 56,8 δισ. ρούβλια, περίπου 491,9 εκατ. λίρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας.

Αυτό συνέβη μετά τη μεγαλύτερη μηνιαία εκροή χρημάτων που έχει καταγραφεί, τον Ιούλιο, όταν αποσύρθηκαν περισσότερα από 620 δισ. ρούβλια, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 5,4 δισ. λίρες.

Πρόκειται για τον έβδομο συνεχόμενο μήνα εκροών από το ρωσικό τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας.

Οι αναλυτές αποδίδουν την εξέλιξη στην αυξανόμενη αστάθεια που προκαλούν οι ουκρανικές επιθέσεις με drones, στην απαισιοδοξία για την οικονομία και στους φόβους ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε να παγώσει καταθέσεις ή να επιβάλει ξαφνικό όριο στις αναλήψεις.

Οι Ρώσοι αισθάνονται επίσης όλο και περισσότερο τις συνέπειες της εισβολής του Πούτιν στην Ουκρανία, καθώς το Κίεβο συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις με drones εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου της Μόσχας και άλλων οικονομικών στόχων.

Η αυξημένη ζήτηση για μετρητά έχει περιορίσει τη ρευστότητα σε ρούβλια των τραπεζών, αναγκάζοντας την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας να αυξήσει τη χρηματοδότηση προς τον τραπεζικό τομέα.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν αφήσει αρκετές τράπεζες χωρίς επαρκή διαθέσιμα μετρητά για να αγοράσουν κρατικά ομόλογα.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τις φήμες που διαδόθηκαν σε ρωσικά κανάλια του Telegram περί ενδεχόμενου παγώματος των τραπεζικών καταθέσεων των Ρώσων.

Ο υπουργός Οικονομικών της Ρωσίας, Αντόν Σιλουάνοφ, χαρακτήρισε τις σχετικές αναρτήσεις «fake news», ενώ οικονομικοί αναλυτές εκτίμησαν ότι ένα τέτοιο μέτρο είναι εξαιρετικά απίθανο.

Παράλληλα, μεγάλες εταιρείες μεταφέρουν κεφάλαια στο εξωτερικό προκειμένου να προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία από πιθανή κατάσχεση από τις ρωσικές αρχές.

Την ίδια ώρα, οι Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι ολιγάρχες φέρεται να ανησυχούν όλο και περισσότερο για την εκστρατεία εθνικοποιήσεων του Κρεμλίνου, μέσω της οποίας τρισεκατομμύρια ρούβλια έχουν περάσει υπό κρατικό έλεγχο, αλλά και για τις ουκρανικές επιθέσεις.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τη μαζική νυχτερινή επίθεση με drones που εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον της Μόσχας την Τρίτη, στέλνοντας 620 drones προς τη ρωσική πρωτεύουσα, ενώ εκρήξεις συγκλόνισαν την περιοχή.

Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και ότι κτίρια υπέστησαν ζημιές, καθώς η αεράμυνα προσπάθησε να αντιμετωπίσει το τεράστιο κύμα των drones.

Η επίθεση σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά την απειλή της Ρωσίας ότι η Βρετανία θα «πληρώσει» για τον εξοπλισμό που παρέχει στην Ουκρανία, αφού το Κίεβο χρησιμοποίησε για πρώτη φορά drones βρετανικής κατασκευής για να πλήξει στόχους σε ρωσικό έδαφος.

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