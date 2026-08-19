Βλαντίμιρ Πούτιν: Δεν έχουν «κρίσιμες συνέπειες» οι επιθέσεις της Ουκρανίας στην Ρωσία

Οι επιθέσεις των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων προκαλούν ζημιές στις ρωσικές υποδομές, χωρίς όμως να επιφέρουν «κρίσιμες συνέπειες», δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μιλώντας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Στρατηγικής Ανάπτυξης και Εθνικών Έργων στο Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε: «Είναι σαφές ότι μια σειρά παραγόντων επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής πίεσης και των τρομοκρατικών επιθέσεων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υποδομές. Φυσικά, δεν υπάρχουν κρίσιμες συνέπειες από τέτοιες επιθέσεις, ούτε υπήρξαν ποτέ, ούτε μπορεί να υπάρξουν. Μας κάνουν όμως ζημιά, αυτό είναι προφανές. Το καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε και το γνωρίζουμε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εγκαταστάσεις logistics και οι αποθηκευτικοί χώροι που επλήγησαν χρειάζονται αποκατάσταση, διαδικασία στην οποία θα υπάρξει και η συνδρομή του ρωσικού κράτους.

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