Ρωσία: Κλήση του Ιάπωνα πρεσβευτή για τις διαμαρτυρίες από την επίσκεψη Πούτιν στις Κουρίλες Νήσους

Snapshot Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφτηκε τις Κούριλες νήσους, προκαλώντας διαμάχη με την Ιαπωνία για την κυριαρχία τους.

Η Ρωσία κάλεσε τον Ιάπωνα πρεσβευτή Άκιρα Μούτο στο υπουργείο Εξωτερικών για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της, αλλά αρχικά δεν προσήλθε.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε τις ιαπωνικές αρχές ότι ξεπέρασαν τα όρια της ευπρέπειας με τις διαμαρτυρίες τους για την επίσκεψη Πούτιν.

Ο Ιάπωνας πρεσβευτής τελικά συμφώνησε να προσέλθει στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών την επόμενη μέρα, μετά από δηλώσεις της ρωσικής πλευράς.

Τα τέσσερα νησιά του αρχιπελάγους ανήκαν ιστορικά στην Ιαπωνία αλλά καταλήφθηκαν από τη Σοβιετική Ένωση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Snapshot powered by AI

Μετά την επίσκεψη του Ρώσου προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν στις Κουρίλες νήσους και την επανέναρξη διαμάχης με την Ιαπωνία για την κυριαρχία τους, ο πρεσβευτής της Ιαπωνίας στη Μόσχα κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

Με αφορμή τις διαμαρτυρίες της Ιαπωνίας, η Ρωσική κυβέρνηση κάλεσε τον Ιάπωνα πρεσβευτή Άκιρα Μούτο, προκειμένου να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της, ο οποίος όμως δεν προσήλθε. Οι ιαπωνικές αρχές «ξεπέρασαν τα όρια της ευπρέπειας» καταγγέλλοντας το ταξίδι του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, έκρινε σε επιτιμητικό τόνο χθες Δευτέρα ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ.

«Καλέσαμε τον πρεσβευτή της Ιαπωνίας», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, αλλά η ιαπωνική διπλωματία απάντησε αρχικά πως δεν μπορούσε να πάει αμέσως. Είτε επειδή δεν βρισκόταν στη Μόσχα, είτε επειδή δεν ήταν καλά, δεν καταλάβαμε ακριβώς τον λόγο», πρόσθεσε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Αύριο η συνάντηση

Έπειτα από τις δηλώσεις του επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, ο πρεσβευτής «ξαφνικά αισθάνθηκε καλύτερα και θα προσέλθει αύριο στο υπουργείο Εξωτερικών», δήλωσε αργότερα η εκπρόσωπός του Μαρία Ζαχάροβα στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι αναμένει τον Άκιρα Μούτο σήμερα για να του θέσει το ζήτημα «της συμπεριφοράς των ιαπωνικών αρχών» και της αποστολής του.

Η διαμάχη για τα νησιά

Τα τέσσερα νησιά του αρχιπελάγους καταλήφθηκαν ανήκαν στην Ιαπωνία και καταλήφθηκαν από τον σοβιετικό στρατό τις τελευταίες μέρες του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ιαπωνία, ωστόσο, τα διεκδικεί και η επίσκεψη Πούτιν στα νησιά την περασμένη εβδομάδα προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης του Τόκιο.

«Οι Βόρειες Περιοχές (...) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επικράτειας της Ιαπωνίας, τόσο σε ιστορικό επίπεδο όσο και από την άποψη του διεθνούς δικαίου, και η κυβέρνηση της Ιαπωνίας διαμαρτύρεται σθεναρά εναντίον αυτής της επίσκεψης», τόνισε ο Ιάπωνας υπουργός Εξωτερικών Μοτέγκι.

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