Τραγωδία σε χωριό της Λάρισας: 46χρονος καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Τραγικό θάνατο βρήκε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή της Ποταμιάς, του δήμου Αγιάς στη Λάρισα ένας 46χρονος άνδρας όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Αμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να σπεύδουν στο σημείο, όπου διαπίστωσαν το θάνατο του.

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