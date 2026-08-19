Τραγωδία στη Λάρισα: 60χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας

Snapshot Μια 60χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Λάρισα, πιθανόν νεκρή τουλάχιστον 1,5 έτος.

Η γυναίκα ήταν διαχειρίστρια της πολυκατοικίας και είχε να πληρώσει κοινόχρηστα από τον Οκτώβριο του 2024.

Δεν είχε αναζητηθεί από οικείους της μετά την εξαφάνισή της, ενώ η αδελφή της που ζει στη Θεσσαλονίκη ενημερώθηκε για τον θάνατό της.

Η σορός μεταφέρθηκε απευθείας από γραφείο τελετών χωρίς τη μεσολάβηση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται προανακριτική έρευνα για τον ακριβή χρόνο και τα αίτια του θανάτου της. Snapshot powered by AI

Ανείπωτη τραγωδία στη Λάρισα με σορό 60χρονης γυναίκας που εντοπίστηκε σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό 28ης Οκτωβρίου.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η θανούσα είχε αφήσει προ πολλού την τελευταία της πνοή, ενώ στο σημείο δεν προσήλθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να περισυλλέξει τη σορό, αλλά μεταφέρθηκε απευθείας μέσω οχήματος γραφείου τελετών.

Σύμφωνα με μαρτυρία στο onlarissa.gr, η άτυχη γυναίκα βρισκόταν νεκρή για διάστημα τουλάχιστον 1,5 έτους.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας, η οποία δήλωσε πως… «είχε να πληρώσει κοινόχρηστα από τον Οκτώβριο του 2024. Ήταν μία μοναχική, ευγενική και πολύ συνεπής κυρία, ωστόσο φαίνεται πως δεν την αναζήτησε κανείς οικείος της από τότε που χάθηκαν τα ίχνη της».

Η 60χρονη είχε μία αδελφή που διαμένει στη Θεσσαλονίκη, η οποία ειδοποιήθηκε για το δυσάρεστο γεγονός.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται προανακριτική έρευνα, ώστε να διαλευκανθούν τα ακριβή αίτια, αλλά και η περίοδος του θανάτου, με περαιτέρω πληροφορίες να αναμένονται προσεχώς.

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