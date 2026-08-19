Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός 43χρονος σε τροχαίο
Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος
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Τη ζωή του έχασε ένας 43χρονος σε τροχαίο δυστύχημα στην Εύβοια όταν το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ, κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, τη νύχτα της Τρίτης (18.8.26).
Σύμφωνα με το eviaonline.gr, το τροχαίο σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην περιοχή του Μαρμαρίου στον δήμο Καρύστου στην Έβοια.
Από τη σύγκρουση των δύο οχημάτων, η οποία ήταν σφοδρή, τραυματίστηκε θανάσιμα ο ένας οδηγός. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Καρύστου όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.
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