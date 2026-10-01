Νέα Φιλαδέλφεια: Συνελήφθη 45χρονος για οκτώ κλοπές από σπίτια και καταστήματα

Snapshot Η δράση του κατηγορουμένου ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2026 και περιελάμβανε παρακολούθηση στόχων και άμεση διάθεση κλοπιμαίων για μεταπώληση.

Κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποιούσε για τις κλοπές.

Το συνολικό παράνομο όφελος από τις κλοπές υπολογίζεται σε περίπου 20.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή με δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 45χρονου ημεδαπού, ο οποίος φέρεται να είχε αναπτύξει συστηματική δράση σε διαρρήξεις και κλοπές από κατοικίες και καταστήματα στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκηδόνα, προχώρησαν αστυνομικοί ειδικής επιχειρησιακής ομάδας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της περιοχής.

Για τον εντοπισμό του δράστη είχε συγκροτηθεί ειδική ομάδα αστυνομικών, στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά περιστατικών κλοπών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 28ης Σεπτεμβρίου 2026, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 45χρονο στην περιοχή και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση από σπίτια και καταστήματα, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η δράση του φέρεται να είχε ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2026. Ο 45χρονος φέρεται αρχικά να παρακολουθούσε τους χώρους που είχε βάλει στο στόχαστρο, αναζητώντας αντικείμενα αξίας. Στη συνέχεια, αφαιρούσε τα αντικείμενα και φέρεται να τα διέθετε άμεσα προς μεταπώληση, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όχημα που, σύμφωνα με τις Αρχές, χρησιμοποιούσε ο 45χρονος για την πραγματοποίηση των κλοπών.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί συνολικά οκτώ περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκηδόνα, ενώ το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος υπολογίζεται σε περίπου 20.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.